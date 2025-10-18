Katarzyna Cichopek już ma w swojej szafie. Z tym nie rozstaje się jesienią

Jagoda Pazur

"Moja ulubiona pora roku w modzie - jesień". Taki wpis zagościł niedawno na Instagramie Katarzyny Cichopek. Co jest ważnym elementem jej stylizacji o tej porze roku? Z czym się nie rozstaje? Sprawdźcie.

Katarzyna Cichopek inspiruje jesiennymi stylizacjami
Katarzyna Cichopek inspiruje jesiennymi stylizacjamiJacek KurnikowskiAKPA

W skrócie

  • Dla Katarzyny Cichopek jesień to ulubiona pora w modzie.
  • Jesienią w garderobie Cichopek dominują tweedowe marynarki, skórzane elementy, beżowe swetry i klasyczne kozaki.
Katarzyna Cichopek od lat skupia na sobie uwagę. W centrum zainteresowania znajdują się również jej stylizacje. Prezenterka halo tu polsat uwielbia kobiece zestawy, garnitury, marynarki i jeansy z szerokimi nogawkami. Wiosną i latem w jej garderobie królują przede wszystkim sukienki maxi. Chociaż to idealna pora do modowych eksperymentów, to w modzie ulubioną porą roku jest jesień.

"Choć trochę szkoda, że lato już się kończy, za to właśnie teraz zaczyna się moja ulubiona pora roku w modzie - jesień. A Wy - też czekaliście na jesienny vibe w modzie?" - napisała jakiś czas temu Katarzyna Cichopek w mediach społecznościowych. Z tej okazji przyglądamy się jej ostatnim modowym wyborom. Oto stylizacje, które od razu zwróciły naszą uwagę.

Spis treści:

  1. Skórzana spódnica midi. Cichopek wybrała najmodniejszy kolor sezonu
  2. Tweedowa marynarka. W szafie Cichopek już od dawna
  3. Beżowy sweter. Numer jeden w jesiennych stylizacjach
  4. Skórzana ramoneska. Cichopek nosi tę w najmodniejszym kolorze jesieni 2025
  5. Czarne kozaki. Cichopek łączy je ze stylowym zestawem

Skórzana spódnica midi. Cichopek wybrała najmodniejszy kolor sezonu

Dwie osoby stoją obok siebie na tle kolorowej ścianki z napisem programu telewizyjnego, ubrane w eleganckie, codzienne stroje, oboje uśmiechnięci, prezentują się w przyjaznej i oficjalnej atmosferze.
Katarzyna Cichopek w skórzanej spódnicy midiGałązkaAKPA

Tej jesieni skórzane elementy garderoby powracają w wielkim stylu. Nosimy nie tylko skórzane płaszcze czy kurtki, ale też spódnice. Jednym z najmodniejszych fasonów jest spódnica o długości midi. Jest elegancka i idealnie uzupełni każdą stylizację. Cichopek wybrała model w modnym, brązowym kolorze, który zestawiła z beżowymi szpilkami i bluzką w jasnym kolorze. Stylizacja niby prosta, ale jaki efekt!

Tweedowa marynarka. W szafie Cichopek już od dawna

Para dorosłych osób ubranych elegancko stoi razem w studiu telewizyjnym, w tle widoczne logo programu na zielonym ekranie.
Katarzyna Cichopek w tweedowej marynarceGałązkaAKPA

W gronie modowych ulubieńców Cichopek są również tweedowe marynarki w różnych kolorach. Na planie programu halo tu polsat zaprezentowała się w czerwonej, zdobionej złotymi guzikami. Dobrała do niej jeansy z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Kolejny prosty i idealny look na jesień.

Beżowy sweter. Numer jeden w jesiennych stylizacjach

Sweter to ważny punkt jesiennych stylizacji. Ma zapewnić nie tylko ochronę przed chłodem, ale i stylowy wygląd. Cichopek najwyraźniej polubiła ten w kolorze beżowym, który uzupełnia rozmaite outfity. Beż to elegancki i uniwersalny kolor, który świetnie współgra z brązem, bielą czy szarością.

Skórzana ramoneska. Cichopek nosi tę w najmodniejszym kolorze jesieni 2025

Czym byłaby jesień bez ramoneski? To jeden z elementów obowiązkowych jesiennej garderoby. Katarzyna Cichopek w tym sezonie nosi kurtkę w supermodnym kolorze czekoladowego brązu, z licznymi zdobieniami i podkreślającym talię paskiem. Na Instagramie zaprezentowała stylizację, w której połączyła ją z prześwitującą, koronkową spódnicą w podobnym kolorze. "Bo bardzo lubię brąz" - skwitowała.

Czarne kozaki. Cichopek łączy je ze stylowym zestawem

W ostatnim czasie Cichopek zaprezentowała też stylizacje, w których główną rolę odgrywają czarne kozaki. Na nowych zdjęciach zaprezentowała look, w którym połączyła je ze stylowym zestawem składającym się z dwurzędowej marynarki i krótkiej spódnicy. Chociaż w tym sezonie wśród najgorętszych trendów znajdują się kozaki w kolorze brązowym, to czarne nie ustępują im pola nawet na moment. Są równie uniwersalne i stylowe, a do tego pasują do wielu jesiennych outfitów.

