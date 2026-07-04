Katarzyna Cichopek wybiera latem. 3 stylizacje, które odtworzysz bez trudu

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Lato na dobre rozgościło się w garderobie Katarzyny Cichopek. Prezenterka halo tu polsat stawia na stylowe zestawy, które sprawdzają się na każdą okazję. Oto trzy, które w wakacje sprawdzą się idealnie.

Katarzyna Cichopek w jasnej kamizelce bez rękawów, z ciemnymi kręconymi włosami, na tle różowych kwiatów
Katarzyna Cichopek w stylizacjach idealnych na latoJacek KurnikowskiAKPA

Katarzyna Cichopek na przestrzeni lat lubiła eksperymentować ze stylem. Teraz jej garderoba składa się przede wszystkim z klasycznych, uniwersalnych i kobiecych ubrań. Prezenterka halo tu polsat łączy klasykę z nowoczesnością - lubi zarówno ponadczasowe fasony, jak i te wpisujące się w obowiązujące trendy. Wybrałyśmy trzy stylizacje Cichopek idealne na lato. Jeśli szukasz prostych rozwiązań, dobrze trafiłaś. Odtworzysz je bez trudu.

Spis treści:

  1. Cichopek latem stawia na ten fason. Sukienka podkreśla wszystkie atuty sylwetki
  2. Kombinezon na każdą okazję. Cichopek wybiera konkretny model
  3. Elegancki zestaw w letniej wersji. Marynarka i szorty? Tak nosi je Cichopek

Cichopek latem stawia na ten fason. Sukienka podkreśla wszystkie atuty sylwetki

Katarzyna Cichopek uwielbia sukienki o długości midi. Wybiera zwłaszcza modele z dekoltem w kształcie litery V. Prosty trik wydłuża i wysmukla sylwetkę. A do tego świetnie podkreśla talię. Prezenterka często łączy je z wygodnymi, sportowymi butami. Niedawno w programie zaprezentowała białą kreację w delikatne kwiaty. Uwagę zwracały modne w tym sezonie bufiaste rękawy i asymetryczny dół kreacji.

Uśmiechnięta kobieta w białej, kwiecistej sukience stoi na środku jasnego, nowoczesnego studia telewizyjnego z żółtymi kanapami i kolorowymi poduszkami, w tle dekoracje z motywami roślinnymi i dużymi, białymi okręgami.
Katarzyna Cichopek w sukience maxi. Idealna na latoAKPA AKPA

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Kombinezon na każdą okazję. Cichopek wybiera konkretny model

Czas na kolejny strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wakacyjne stylizacje. Długi kombinezon to uniwersalny wybór na każdą okazję, który pasuje do każdej sylwetki. A do tego optycznie wydłuża i wysmukla sylwetkę. Cichopek wybrała model w beżowym kolorze z szerokimi nogawkami, wiązanym na wysokości talii. Fason podkreślił figurę i nadał całości letniego charakteru.

Uśmiechnięta kobieta w beżowym kombinezonie i mężczyzna w okularach, białej koszulce, czarnej kurtce i jasnych jeansach stoją razem na tle kwitnących drzew wiśni z różowymi kwiatami.
Kombinezon to wygodny i stylowy wybór na lato. Najlepiej wybierać taki z przewiewnych materiałówAKPA AKPA

Elegancki zestaw w letniej wersji. Marynarka i szorty? Tak nosi je Cichopek

Nie dla ciebie długie sukienki i kombinezony? Postaw na kolejne sprawdzone rozwiązanie. Katarzyna Cichopek w jednym z odcinków programu zaprezentowała się w prążkowanym zestawie składającego się z eleganckich szortów i długiej marynarki w kolorze mokka. Całość uzupełniła pasującą kolorystycznie bluzką i sandałkami na obcasach. Trzeba przyznać, że wyglądała naprawdę stylowo.

Kobieta o ciemnych, falowanych włosach ubrana w komplet złożony z krótko przyciętej marynarki i szortów w paski, beżowy top oraz jasne sandały na obcasie, stojąca na jasnym tle z geometrycznymi okręgami.
Marynarka i eleganckie szorty? To połączenie idealne. Takie zestawienie polubiła już dawno Katarzyna CichopekAKPA AKPA

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