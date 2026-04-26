Katarzyna Zdanowicz w wiosennym garniturze. Jeden szczegół przykuwa uwagę
Katarzyna Zdanowicz poprowadziła warsztaty Impactfull Woman Voices, na których wraz z uczestniczkami rozmawiały o stresie, presji i sposobach raczenia sobie z nimi. Przy tej okazji dziennikarka Polsatu wystąpiła w eleganckim garniturze, który świetnie sprawdzi się wiosną na różnego rodzaju uroczyste okazje.
Katarzyna Zdanowicz na warsztaty założyła beżowy garnitury z szerokimi klapami. Szczególnie jeden element marynarki zwracał uwagę, a był to ozdoby łańcuch, który dekorował jedną z klap. Ten drobny element nadawał stylizacji nieco zadziorności, a jednocześnie przemieniał zwykłą marynarkę w designerski ubiór. Dziennikarka dobrała do beżowego kostiumu czarny, basicowy top w okrągłym dekoltem, czyli absolutny klasyk. Katarzyna Zdanowicz nosiła także biżuterie w kolorze łańcuszka zdobiącego klapę marynatki, czyli srebrną.
Katarzyna Zdanowicz na warsztatach dla kobiet
Katarzyna Zdanowicz w ramach Impactfull Woman Voices prowadziła też warsztaty na temat presji i radzenia sobie z nią. Jak sama napisała w swoich mediach społecznościowych:
"Pracuję pod presją. W biegu.Często wyznacznikiem wszystkiego jest czas, terminy, nagrania, rozmowy, kolejne projekty. I wiem, że wiele z nas tak funkcjonuje. Ale nauczyłam się jednej ważnej rzeczy: sama presja nie jest problemem. Problemem jest to, że nie umiemy sobie z nią radzić. [...] Presja nie zniknie. Ale możemy nauczyć się z nią żyć tak, żeby nie zabierała nam zdrowia i spokoju".
Kim jest Katarzyna Zdanowicz?
Katarzyna Zdanowicz to dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Od 2022 roku pracuje w Polsat News i jest jedną z prowadzących weekendowe wydania "Wydarzeń" (18:50). Jest też autorką reportażowej książki "Zawsze mówi, że wróci", poświęconej partnerkom himalaistów. W Interii prowadzi podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami".
