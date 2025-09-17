Spotkanie na modowym szczycie

Donald i Melania Trump goszczą w Wielkiej Brytanii z oficjalną wizytą, podczas której nie mogło zabraknąć spotkania z przedstawicielami rodziny królewskiej. Szczególnie że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nie kryje dużej sympatii i podziwu dla króla Karola III.

17 września doszło do pierwszych oficjalnych uroczystości z udziałem brytyjskich monarchów i amerykańskiej pary prezydenckiej. Wzięli w niej udział zarówno króla Karol i królowa Kamila, jak i książę William i księżna Kate. Modowi eksperci ocenili ubiór obu Brytyjek i podkreślili symboliczne znaczenie ich strojów.

Wizyta pary prezydenckiej USA w Wielkiej Brytanii WPA Pool Getty Images

Szafirowa królowa Kamila

Królowa Kamila pojawiła się w eleganckim, rozkloszowanym, intensywnie szafirowym płaszczu autorstwa Fiony Clare, pod którym nosiła szafirową suknię. Obydwa elementy garderoby pasowały do siebie niczym puzzle. Gdy królowa nosiła zapięty płaszcz, górna część sukni delikatnie wystawała, tworząc ozdobę dla okrycia wierzchniego. Całość uzupełnia kapelusz w identycznym kolorze zaprojektowanym przez Philipa Treacy'ego oraz szara torebka, buty oraz białe rękawiczki. Monarchini wybrała także broszkę z szafirami i diamentami oraz perłowy naszyjnik.

Królowa Kamila postawiła na niebieski kolor Getty Images

Księżna Kate w bordowym wydaniu

Księżna Walii miała na sobie bordową suknię marki Emilia Wickstead oraz pasujący fascynator od Jane Taylor. Podczas części spotkania, która odbywała się wewnątrz pomieszczeń, księżna Kate zamieniła toczek na bordową kokardę. Przyszła królowa Wielkiej Brytanii dopełniła stylizację diamentową broszką oraz kolczykami z diamentów i rubinu.

Księżna Kate wybrała ciemną czerwień Getty Images

Symboliczne znaczenie strojów księżnej Kate i królowej Kamili

Eksperci od mody podkreślają, że ubiór wszystkich uczestników oficjalnego spotkania miał wymiar symboliczny. O ukrytym znaczeniu stroju Melanii Trump pisaliśmy w artykule: "Melania Trump znów zasłoniła twarz. Komentatorzy mówią o wymownym geście".

Styliści dopatrują się też znaczeń w wyborach królowej i księżnej, które mocno zaakcentowały brytyjskich projektantów.

Eksperci zauważają, że księżna Kate nosiła strój w tym samym kolorze co krawat księcia Williama. Jest to interpretowane jako wyraz jedności i wsparcia dla męża oraz prezentowanych przez niego interesów Wielkiej Brytanii.

Ekspertka ds. rodziny królewskiej, Victoria Murphy, którą cytuje BBC, zwróciła uwagę, że Kate wybrała czerwień, a Kamila kolor niebieski:

"Dla mnie to wyraźny przykład skoordynowanego ubioru dyplomatycznego, mającego odzwierciedlać flagę USA. To dowód na to, jak stroje mogą przekazywać potężny komunikat dyplomatyczny."

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL