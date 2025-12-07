Księżna Kate pojawiła się jako pierwsza

Księżna Walii, jak można się spodziewać, była pierwszą osobą, która pojawiła się w piątek wieczorem w Opactwie Westminsterskim. Książę William i ich troje dzieci - książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis - zazwyczaj przybywają nieco później. W poprzednich latach księżna na tę okazję wybierała czerwień lub kość słoniową, tym razem postawiła na zieleń, podczas gdy pozostali członkowie jej rodziny przyszli ubrani w granatowe stroje.

Zielony płaszcz księżnej Kate - znów go założyła

Księżna Kate tego wieczoru wystąpiła w zielonym płaszczu Catherine Walker z futrzanym wykończeniem, który sięgał je za kolano. Włożyła do niego wysokie czarne botki na szpikach oraz kolczyki "Tsar Star Studs and Drops" od Robinson Pelham.

Płaszcz, który miała na sobie, to ten sam, który nosiła w grudniu 2020 roku podczas wizyty w Windsorze, kiedy Kate, William i królowa Elżbieta dziękowali lokalnym wolontariuszom i kluczowym pracownikom za ich wysiłek w czasie pandemii koronawirusa.

To nie pierwszy raz, gdy księżna Walii włożyła to samo ubranie, jednak zawsze wzbudza tym uwagę mediów, bo w przeciwieństwie do innych celebrytów i koronowanych głów, nie czuje presji, by zawsze występować w nowych ubraniach.

Książę William i księżna Kate w 2020 roku Pool Getty Images

Co skrywała pod płaszczem księżnej Kate?

Uwagę obserwatorów zwrócił też fragment spódnicy bądź sukienki, który był widoczny, gdy księżna Kate wchodziła do opactwa. Światowa ikona mody i elegancji wybrała na tę okazję dawno niewidziany wzór - pod płaszczem nosiła zieloną spódnicę w granatowo-czerwono-żółtą kratę.

Księżna Kate w 2025 roku Getty Images

List do gości

Księżna Kate do zaproszonych gości wysłała list, w którym pisała:

"U podstaw Bożego Narodzenia leży miłość, która przybiera najprostsze, najbardziej ludzkie formy. Nie w sentymentalnych czy wielkich gestach, lecz w tych delikatnych - chwili słuchania, słowie otuchy, przyjaznej rozmowie, pomocnej dłoni, obecności. Te proste akty troski mogą wydawać się drobne, ale tworzą piękną tkaninę życia, do której wszyscy należymy. Boże Narodzenie przypomina nam, jak głęboko nasze życia są ze sobą splecione. Tak jak korzenie drzew dzielą się siłą pod ziemią - niewidoczne, lecz niezbędne - tak samo i my".

Rodzina książęca najprawdopodobniej spędzi Boże Narodzenie w Sandringham wraz z resztą rodziny królewskiej.

