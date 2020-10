Legginsy - modny element jesiennego looku

Komfort – to słowo coraz częściej wyraża podejście do mody. Niewątpliwie jednym z tych elementów, które na dobre wpisały się w mniej formalne ramy są legginsy, do który zapewne wiele pań przywykło i raczej nie zamierza z nich rezygnować. Słusznie, bowiem sprawdzą się one doskonale w jesiennych stylizacjach.

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia modne legginsy /VIPHOTO /East News

Legginsy swobodnie możemy łączyć z najmodniejszymi w tym sezonie elementami garderoby, jak obszerne swetry, marynarki oversize czy białe koszule również w rozmiarze "XXL".

Połączenie marynarki oversize z legginsami to niewątpliwe jedno z najmodniejszych zestawień. Tym bardziej że ich krój zapewnia zarówno swobodę jak i elegancję.

W tym wypadku warto zwrócić uwagę na kilka elementów, jeśli zależy nam na pogoni za trendami. Przede wszystkim należy sięgnąć po marynarkę w kratę. Przepasanie jej w talii paskiem, doda całej stylizacji nieco bardziej elegancki charakter.

Całość można połączyć z wysokimi butami za kolano lub nieco cięższymi typu biker, które nieco przełamią stylizację.

W takiej jesiennej stylizacji z powodzeniem możemy również wykorzystać białą koszulę typu oversize. Latem mogła nam służyć jako "sukienka", tym razem w duchu odzieżowej multifunkcjonalności, może stać się dopełnieniem stylizacji. Całość połączona z obszernym długim swetrem lub płaszczem, będzie się doskonale prezentować.

Zdjęcie Izabela Janachowska w leginsach i marynarce w kratę / Bartosz Krupa / East News

Oczywiście najwygodniejszym zestawieniem będzie duet legginsów z ciepłym, miękkim swetrem lub golfem. Ten zestaw zapewne zawojuje jesienne stylizacje.

Dodatkowo warto zastanowić się nie tylko nad różnorodnymi zestawieniami ubrań, ale również materiałami z jakich legginsy mogą być wykonane.

Odchodząc od tych oczywistych, jak np. bawełna, można, nieco inspirując się najnowszymi trendami wybrać te wykonane z materiałów skóropodobnych.

Zatem legginsy nie muszą kojarzyć się wyłącznie ze strojem na siłownie lub tym elementem, który zakładamy w domu. A skoro pojawiły się na wybiegu Chanel, a my nie chcemy rezygnować z wygody, po prostu warto dopracować kilka elementów naszego codziennego stroju.

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak w czarnych legginsach i obszernym płaszczu / Artur Zawadzki / Reporter