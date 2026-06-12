Spis treści: Kolory ubrań zdradzają, jakim jesteś człowiekiem? Czarny wygrywa niemal w każdej kategorii Czerwony przyciąga uwagę, ale budzi skrajne emocje Niebieski budzi zaufanie Biały najmniej kojarzy się z arogancją Różowy nie ma najlepszej opinii Brązowy i pomarańczowy zdecydowanie przegrywają "Inteligentne" kolory, czyli jakie?

Kolory ubrań zdradzają, jakim jesteś człowiekiem?

Wchodząc do sklepu, przeglądając ubrania na wieszakach, jest coś, co sprawia, że właśnie tą, a nie inną rzecz, chętniej wkładamy do koszyka. Oczywiście, że mamy swoje preferencje lub konkretne zapotrzebowania, gust i styl, ale zdecydowanie za małą wagę przykładamy do tego, jak odczytujemy kolory ubrań. Każdy sezon ma swój "hit" kolorystyczny, który ma rządzić, ale percepcja barw to znacznie bardziej złożony temat.

Jak się okazuje, kolory koszul, sukienek czy t-shirtów mogą powiedzieć o nas wiele otoczeniu. Nad tym tematem pochylił się serwis Buy T-shirt Online, brytyjskie przedsiębiorstwo, które postanowiło za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród tysiąca osób zrozumieć, jak postrzegamy innych ludzi na podstawie koloru wybieranych przez nich ubrań.

Wyniki okazały się naprawdę fascynujące. Okazało się, że nie tylko "twarzowość" barw miała znaczenie. Na podstawie koloru koszuli ubranej na rozmowie o pracę lub sukienki na pierwszej randce możemy wysnuć wnioski na temat obcego dla nas człowieka i to dość daleko idące.

Czarny wygrywa niemal w każdej kategorii

Jeśli zależy ci na tym, by wyglądać na osobę pewną siebie, trudno znaleźć lepszy wybór niż czerń. 56 proc. badanych wskazało czarny jako kolor najbardziej kojarzący się z pewnością siebie. Co ciekawe, uważało tak 64 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet.

To właśnie dlatego czarne ubrania są często wybierane na rozmowy kwalifikacyjne, ważne spotkania czy pierwsze randki. W oczach wielu osób oznaczają profesjonalizm, wiarygodność i kompetencje.

Czerwony przyciąga uwagę, ale budzi skrajne emocje

Czerwona sukienka by wzbudzić pożądanie? Jak najbardziej, ale nie kojarzy się ona z inteligencją 123RF/PICSEL

Czerwień okazała się najbardziej "randkowym" kolorem. 54 proc. kobiet zadeklarowało, że wybrałoby czerwony strój, jeśli chciałoby wyglądać seksownie na pierwszej randce. Wśród mężczyzn ten odsetek był znacznie niższy i wyniósł 28 proc.

Mężczyźni również najchętniej widzą kobiety właśnie w czerwieni - aż 56 proc. respondentów płci męskiej wskazało ten kolor jako najbardziej atrakcyjny u potencjalnej partnerki.

Jednocześnie czerwony ma swoją ciemniejszą stronę. 28 proc. badanych uznało go za kolor najbardziej kojarzący się z arogancją. Żaden inny kolor nie osiągnął tak wysokiego wyniku.

Niebieski budzi zaufanie

Niebieski znalazł się w ścisłej czołówce najbardziej lubianych kolorów. Szczególnie dobrze wypadł w oczach kobiet - 48 proc. respondentek przyznało, że najbardziej podoba im się mężczyzna ubrany właśnie w odcieniach niebieskiego.

Kolor ten jest kojarzony ze spokojem, stabilnością, opanowaniem i inteligencją, dlatego od lat króluje w biznesie oraz środowiskach, gdzie liczy się profesjonalny wizerunek.

Biały najmniej kojarzy się z arogancją

Podczas gdy czerwony zdobył pierwsze miejsce w kategorii "arogancja", biel znalazła się na drugim końcu skali. Tylko 6 proc. badanych uznało biały za kolor arogancki.

Dzięki temu biały jest odbierany jako neutralny, otwarty i budzący sympatię.

Różowy nie ma najlepszej opinii

Niestety kolor różowy nie został oceniony zbyt wysoko 123RF/PICSEL

Wyniki badania pokazały, że różowy nadal zmaga się ze stereotypami. Wielu respondentów postrzegało go jako kolor frywolny, mało poważny i niezbyt odpowiedni na formalne okazje. Pojawiały się nawet skojarzenia z niższą inteligencją czy brakiem profesjonalizmu.

Nie oznacza to oczywiście, że osoby noszące róż są tak odbierane przez wszystkich, ale badanie pokazało, że takie stereotypy wciąż funkcjonują.

Brązowy i pomarańczowy zdecydowanie przegrywają

Jeden z kolorów koszuli ze zdjęcia zyskał jedne z najsłabszych ocen wśród respondentów 123RF/PICSEL

Najgorzej wypadły dwa kolory: brązowy i pomarańczowy.

Na ważne spotkanie lub pierwszą randkę założyłoby je zaledwie:

2 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn w przypadku brązu,

2 proc. kobiet i 6 proc. mężczyzn w przypadku pomarańczowego.

Łącznie oznacza to, że tylko około 5 proc. respondentów wybrałoby brązowy na ważną okazję, co uczyniło go jednym z najmniej pożądanych kolorów w całym badaniu.

"Inteligentne" kolory, czyli jakie?

Tutaj najlepiej wypadały kolory klasyczne i stonowane, takie jak niebieski, czarny czy biały. Czerwień, mimo swojej atrakcyjności, nie była postrzegana jako szczególnie kojarząca się z bystrością umysłu.

Oczywiście to badanie to tylko obserwacja skojarzeń - warto ufać swojemu gustowi i stylowi w kwestii wyboru kolorów ubrań. Ciekawe jest jednak to, jak głęboko zakorzenione są nasze skojarzenia tworzone przez literaturę, filmy, kreatorów mody i reklamy, bo wszystko to z pewnością ma wpływ na to, jak oceniamy osoby, które mają na sobie konkretne kolory ubrań. Czy zgadzacie się z tymi wynikami?

Jaki kolor dominuje w twojej szafie? Czarny Biały Czerwony Niebieski Zielony Różowy Pomarańczowy Brązowy Zagłosuj

Badanie: https://www.buytshirtsonline.co.uk/colour-perception/?srsltid=AfmBOoqU9pExxyngr7icT9uJzsdK-cQHbPEOy8oR8SKfTSQ90KPdfTMk

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