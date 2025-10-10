Małgorzata Kożuchowska w supermodnym płaszczu. Jesienią zdetronizuje klasyczny trencz

Karolina Woźniak

Cichy bohater tego sezonu. Tak można powiedzieć o skórzanym płaszczu, który wpisał się już w ponadczasową klasykę. Jesienią to odważna alternatywa dla beżowego trencza. Doskonale wie o tym Małgorzata Kożuchowska, której stylizacja zyskała dzięki niemu określonego charakteru.

Małgorzata Kożuchowska w wyrazistej stylizacji
Małgorzata Kożuchowska w wyrazistej stylizacjiPaweł WrzecionAKPA

Spis treści:

  1. Małgorzata Kożuchowska w supermodnym płaszczu. Alternatywa dla klasycznego trencza
  2. Skórzany płaszcz. Jak wybrać idealny? Z czym go nosić?

Małgorzata Kożuchowska w supermodnym płaszczu. Alternatywa dla klasycznego trencza

"Dobry płaszcz jest jak dobry szlafrok. Wszystko pod spodem pozostaje niespodzianką" - napisała na Instagramie Małgorzata Kożuchowska. Aktorka do wpisu dołączyła kilka zdjęć, do których pozuje w jesiennej stylizacji. Główną rolę odgrywa w niej skórzany płaszcz w modnym kolorze, jakim jest czekoladowy brąz. Dobrała do niego czerwony golf, ciemne spodnie i czarne botki. Aurę tajemniczości dodatkowo podkreślają okulary przeciwsłoneczne w czarnym kolorze.

Skórzany płaszcz. Jak wybrać idealny? Z czym go nosić?

Trudno wyobrazić sobie jesień bez płaszcz. Jest - obok zamszowej kurtki i skórzanej ramoneski - kluczowym elementem jesiennej garderoby. Ma za zadanie nie tylko chronić przed chłodem, ale i nadać całej stylizacji określonego charakteru. Skórzany jest w tym absolutnym mistrzem - trudno przejść obok niego obojętnie.

Ana Taylor-Joy już jest jego wielką fanką. Skórzany płaszcz będzie hitem wiosny 2025
Skórzany płaszcz od dawna znajduje się w jej garderobie. Anya Taylor-Joy wybrała ten w kolorze brązowymNACA/Backgrid/East NewsEast News

W tym sezonie najmodniejsze płaszcze zdobi brąz, bordo lub czerń. Co więcej, to element damskiej garderoby, który już na stale wpisał się w ponadczasową klasykę. Można go nosić nie tylko na wyjątkowe okazje, ale również na co dzień. Najbardziej uniwersalnym wyborem jest co prawda model w kolorze czarnym lub brązowym, ale jesienią do gry wkraczają również camelowe i beżowe. Fanki wyrazistych kolorów również znajdą coś dla siebie: zieleń, wiśnia, a może srebro?

Płaszcz z paskiem w talii pięknie podkreśla sylwetkę, a klamry, guziki czy ozdobne przeszycia tylko dodają mu określonego charakteru. 

W tym sezonie na topie są nie tylko dopasowane modele, ale również te w wersji oversize. Jesienią skórzany płaszcz nosimy podobnie jak Małgorzata Kożuchowska, czyli w wersji eleganckiej, ale i w tej mniej formalnej. Zamiast botków czy szpilek możemy łączyć go ze sneakersami. Dzięki temu staje się on praktyczną bazą dla wielu stylizacji.

Zimą też możesz wyglądać stylowo. Co jest najmodniejsze w tym sezonie?PolsatPolsat

