Małgorzata Kożuchowska w supermodnym płaszczu. Alternatywa dla klasycznego trencza

"Dobry płaszcz jest jak dobry szlafrok. Wszystko pod spodem pozostaje niespodzianką" - napisała na Instagramie Małgorzata Kożuchowska. Aktorka do wpisu dołączyła kilka zdjęć, do których pozuje w jesiennej stylizacji. Główną rolę odgrywa w niej skórzany płaszcz w modnym kolorze, jakim jest czekoladowy brąz. Dobrała do niego czerwony golf, ciemne spodnie i czarne botki. Aurę tajemniczości dodatkowo podkreślają okulary przeciwsłoneczne w czarnym kolorze.

Skórzany płaszcz. Jak wybrać idealny? Z czym go nosić?

Trudno wyobrazić sobie jesień bez płaszcz. Jest - obok zamszowej kurtki i skórzanej ramoneski - kluczowym elementem jesiennej garderoby. Ma za zadanie nie tylko chronić przed chłodem, ale i nadać całej stylizacji określonego charakteru. Skórzany jest w tym absolutnym mistrzem - trudno przejść obok niego obojętnie.

Skórzany płaszcz od dawna znajduje się w jej garderobie. Anya Taylor-Joy wybrała ten w kolorze brązowym NACA/Backgrid/East News East News

W tym sezonie najmodniejsze płaszcze zdobi brąz, bordo lub czerń. Co więcej, to element damskiej garderoby, który już na stale wpisał się w ponadczasową klasykę. Można go nosić nie tylko na wyjątkowe okazje, ale również na co dzień. Najbardziej uniwersalnym wyborem jest co prawda model w kolorze czarnym lub brązowym, ale jesienią do gry wkraczają również camelowe i beżowe. Fanki wyrazistych kolorów również znajdą coś dla siebie: zieleń, wiśnia, a może srebro?

Płaszcz z paskiem w talii pięknie podkreśla sylwetkę, a klamry, guziki czy ozdobne przeszycia tylko dodają mu określonego charakteru.

W tym sezonie na topie są nie tylko dopasowane modele, ale również te w wersji oversize. Jesienią skórzany płaszcz nosimy podobnie jak Małgorzata Kożuchowska, czyli w wersji eleganckiej, ale i w tej mniej formalnej. Zamiast botków czy szpilek możemy łączyć go ze sneakersami. Dzięki temu staje się on praktyczną bazą dla wielu stylizacji.

