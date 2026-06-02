Michelle Pfeiffer zachwyca w kwiatowej sukni. Niedawno skończyła 68 lat

Michelle Marie Pfeiffer urodziła się 29 kwietnia 1958 roku w Santa Ana w Kalifornii w rodzinie protestanckiej jako drugie z czworga dzieci Donny i Dicka Richarda Pfeiffera. Skończyła Newport Harbor High School, a następnie Fountain Valley High School. Od zawsze pasjonowała się teatrem, ale kochała także sport. W 1978 roku zdobyła tytuł "Miss hrabstwa Orange" i zaczęła pracę w modelingu. Uczyła się aktorstwa w The Beverly Hills Playhouse aż trafiła do studia aktorskiego w Hollywood.

Na wielkim ekranie Pfeiffer debiutowała pod koniec lat 70., ale popularność przyniosły jej filmy z kolejnej dekady - "Rycerze hollywoodzkich nocy" z 1980 roku i "Grease 2" z 1982 roku. Status gwiazdy dały jej hitowe "Czarownicach z Eastwick" z 1987 roku, gdzie partnerowali jej Cher, Susan Sarandon i Jack Nicholson oraz "Poślubiona mafii" - za rolę w tym filmie została nominowana do Złotego Globu. W kolejnych latach pojawiała się w takich obrazach jak "Tequila Sunrise", "Niebezpieczne związki", "Wspaniali bracia Baker", "Wiek niewinności" czy "Powrót Batmana".

Dla wielu dzieciaków z lat 90. Michelle Pfeiffer pozostała jednak na zawsze wyjątkowo empatyczną nauczycielką, stosującą niekonwencjonalne metody nauczania, w szkole dla licealistów z gett etnicznych w filmie "Młodzi gniewni" z 1995 roku. W ostatnich latach mogliśmy podziwiać ją w takich produkcjach jak "Co za Radość", "Pierwsza dama" czy "Czarownica 2".

Michelle Pfeiffer to nie tylko jedna z najciekawszych, ale i najpiękniejszych aktorek naszych czasów. Nic dziwnego więc, że popularnością cieszyły się nie tylko jej role, ale także modowe wybory i życie prywatne.

W 1980 roku Michelle poznała aktora Petera Hortona, ale para rozwiodła się po ośmiu latach. W styczniu 1993 roku związała się ze scenarzystą telewizyjnym Davidem E. Kelley'em, za którego wyszła w tym samym roku. Mają córkę Claudię Rose (ur. 1993) i syna Johna Henry'ego (ur. 1994) i wciąż są szczęśliwie zakochani.

Michelle Pfeiffer zachwyca w kwiatowej sukni. Jak nastolatka

Michelle Pfeiffer pojawiła się w sobotę na kolejnym wydarzeniu promującym jej najnowszy serial "Madison" - sesje zdjęciowe i wywiady przeprowadzono w Wolf Theatre Akademii Telewizyjnej w Saban Media Center w North Hollywood. Gwiazda wybrała na tę okazję długą, kwiatową suknię z dekoltem, do której dobrała czarne szpilki. 68-latka postawiła też na rozpuszczone, blond fale i delikatny makijaż. Aż trudno uwierzyć, że skończyła już 68 lat!

Michelle Pfeiffer wciąż zachwyca młodym wyglądem

Michelle Pfeiffer skończyła 68 lat

