Apaszki i szale. Kolor, który odmładza

Jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej efektownych sposobów na odświeżenie wyglądu są apaszki i szale. To dodatki, które mają moc zmiany nawet najprostszej stylizacji.

Kolor jako sprzymierzeniec - pastelowy róż, turkus, jasna zieleń czy energetyczna czerwień potrafią rozświetlić twarz i odjąć lat. Zbyt ciemne odcienie - zwłaszcza czerń i grafit - mogą podkreślać zmarszczki i sprawiać, że cera wygląda surowiej. Warto więc sięgnąć po barwy, które dodają blasku.

Wzory i faktury - geometryczne printy, kwiaty czy delikatne pasy wnoszą do stylizacji dynamikę. Tkaniny jedwabne dodadzą elegancji, a miękkie wełny - otulą i sprawdzą się w chłodniejsze dni.

Różnorodność wiązania - apaszkę można nosić klasycznie na szyi, zawiązać na torebce, a szal zarzucić nonszalancko na ramiona. Każdy sposób daje inny efekt, a cała garderoba zyskuje na elastyczności.

Warto pamiętać: apaszka w odpowiednim kolorze działa jak naturalny "filtr upiększający". Rozjaśnia twarz i sprawia, że cała stylizacja wygląda bardziej nowocześnie.

Okulary jako biżuteria twarzy

Kiedyś okulary traktowano jak konieczność. Dziś stały się pełnoprawnym elementem stylizacji - biżuterią, która zdobi twarz.

Oprawki dopasowane do kształtu twarzy - owalne twarze świetnie wyglądają w kwadratowych ramach, a twarze kwadratowe - w zaokrąglonych . Dzięki temu rysy stają się łagodniejsze.

Kolor ma znaczenie - modne są oprawki w odcieniach burgundu, granatu czy głębokiej zieleni. Dla odważniejszych - złoto i wzory "żółwiej skorupy". To barwy, które odejmują powagi, a dodają charakteru.

Okulary przeciwsłoneczne - nie wolno ich bagatelizować. Chronią oczy, a jednocześnie są świetnym dodatkiem modowym. Duże szkła w stylu retro, czy eleganckie "pilotki" - to detale, które potrafią całkowicie zmienić wizerunek.

Okulary mają jedną zaletę, o której często się zapomina: potrafią natychmiast odmłodzić kobietę oraz nadać twarzy wyrazistość. To jak ramka dla obrazu - dobrze dobrana, podkreśla piękno tego, co najważniejsze.

Biżuteria. Mniej znaczy więcej

Z wiekiem wiele osób zaczyna ostrożniej dobierać biżuterię, unikając przesady. I słusznie - bo w dojrzałym stylu doskonale sprawdza się zasada "mniej znaczy więcej". Od ciężkich kolii wysadzanych kamieniami, czy brzęczących bransolet znacznie ładniej prezentują się na ciele delikatne naszyjniki i łańcuszki z przewieszkami, kolczyki blisko ucha oraz praktyczne zegarki na skórzanych paskach lub bransoletkach.

Jeśli jednak jest okazja, aby ubrać się bardziej stronie, nie bój się wyrazistej biżuterii. Jeśli zachowasz umiar w kolorach i wzorach, wyrazisty, złoty łańcuch będzie wspaniale wyglądał np. na ciemnej bluzce.

Najważniejsza jest harmonia. Biżuteria ma być dopełnieniem stroju, a nie jego głównym bohaterem. Dobrze dobrana - nadaje lekkości i świeżości, źle dobrana - może dodać lat i sprawić, że stylizacja będzie wyglądała ciężko.

Torebka z charakterem. Dodaje elegancji i praktyczności

Torebka to nie tylko praktyczny przedmiot - to także sygnał stylu i charakteru.

Rozmiar ma znaczenie - zbyt małe torebki bywają niepraktyczne, a zbyt duże mogą przytłaczać sylwetkę . Idealna jest średnia wielkość, która mieści potrzebne drobiazgi, a jednocześnie wygląda elegancko.

Kolory i faktury - klasyczna czerń i beż są uniwersalne, ale warto sięgnąć po modele w kolorze czerwonym, butelkowej zieleni czy granatu. Torebka w mocniejszym kolorze działa jak akcent odmładzający.

Wykończenia - skórzana torebka o prostym kroju zawsze wygląda szlachetnie. Ale to detale - złote zapięcie, ciekawa faktura, odważny pasek - decydują, czy torebka ma charakter.

Dobra torebka to inwestycja. Nie musi być najdroższa, ale powinna być dobrze wykonana (najlepiej ze skóry) i "trzymać formę". To właśnie ona często jako pierwsza zwraca uwagę otoczenia.

Styl po 60., 70. czy nawet 80. roku życia wcale nie musi być zachowawczy. Wręcz przeciwnie - to czas, kiedy można świadomie sięgać po dodatki, które odmładzają, nadają lekkości i podkreślają indywidualny charakter oraz styl wypracowywany latami.

