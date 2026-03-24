Kolor, który w tym roku odkryjemy na nowo. Niebieski to jedna z najmodniejszych barw 2026 roku. Z impetem wkroczyła na rozmaite ubrania i dodatki. Morski, chabrowy, błękit nieba - każdy z odcieni to murowany hit. Zarówno w połączeniu z innymi kolorami, jak i w wersji total look. Na ten ostatni zdecydowała się ostatnio Paulina Sykut-Jeżyna. Efekt? Same zobaczcie.

Paulina Sykut-Jeżyna w bezbłędnej stylizacji. Kolor jest hitem wiosny 2026

Prezenterka połączyła trzy odcienie niebieskiego w jednej stylizacji. Kobaltowy sweter z krótkimi rękawami zestawiła z błękitną spódnicą midi. To modny w tym sezonie krój z wysokim stanem i subtelnymi plisami. Niebieski total look zwieńczyły szpilki w kolorze "baby blue". Wiosenną stylizację Sykut-Jeżyna uzupełniła wpiętym we włosy kwiatem, co tylko nadało całości wdzięku.

Niebieski na pierwszym planie. Paulina Sykut-Jeżyna połączyła trzy różne odcienie najmodniejszego koloru sezonu

Niebieski powraca w wielkim stylu. Kolor znów jest na topie

Stylizacja prezenterki to gotowa inspiracja na Wielkanoc -jest elegancka i idealna na rodzinne spotkania. To prosty przepis, by wyglądać stylowo i z klasą. Niebieski to doskonały zamiennik modnego od zeszłego roku "butter yellow". Zwłaszcza błękit, który jest na tyle uniwersalny, że świetnie komponuje się z codziennymi stylizacjami. To wbrew pozorom neutralna baza, na podstawi której możesz stworzyć efektowny look.

Wiosną 2026 szczególnie modny stał się cool blue lub icy blue - odcień mniej intensywny od kobaltu, a bardziej stonowany niż pastel. Trend skradł już serca it-girls i gwiazd, które coraz częściej przemycają go do swoich zestawów. Swetry, marynarki, koszule, sukienki - świetnie wyglądają nie tylko w minimalistycznych stylizacjach.

Jak widać, wachlarz możliwości jest szeroki. Każda z was z pewnością znajdzie coś dla siebie.

