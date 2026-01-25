Płaszcz według projektu księżnej Kate

Podczas swojej wizyty w Szkocji księżna Kate wystąpiła w czarnych golfie i spódnicy oraz wysokich, zamszowych botkach na grubym obcasie tego samego koloru. Centralnym elementem jej stylizacji był natomiast niebieski, kraciasty płaszcz. Odzienie wierzchnie księżnej Walii nie zostało zaprojektowane przez jeden ze słynnych domów mody, lecz jest efektem jej współpracy ze szkocką marką Johnstons of Elgin - producentem ubrań z wysokiej jakości wełny. Płaszcz, nad którego projektem pracowała księżna Kate to zdaniem komentatorów kolejny ubiór żony księcia Williama o symbolicznym znaczeniu. Brytyjscy obserwatorzy podkreślają, że noszą go księżna Kate chce zwracać uwagę na rzemiosło Alby (nazwa Szkocji w języku gaelickim). Jest to ukłon w stronę szkockich tradycji.

Księżna Kate miała swój udział w projektowaniu płaszcza Samir Hussein Getty Images

Rycerski gest księcia Williama

Ów płaszcz stał się centrum zainteresowania nie tylko ze względu na jego elegancki charakter, czy wkład księżnej Kate w projekt, ale również za sprawą gestu, jaki wykonał książę William. Podczas warsztatów z rękodzieła Kate Middleton zdjęła płaszcz i miała zamiar zawiesić go na oparciu krzesła. Książę William zareagował natychmiast, sięgnął po okrycie żony, schludnie je składał i przytrzymywał, podczas gdy księżna Kate uczyła się tkania na krosnach. Wideo lotem błyskawicy obiegło sieć, stając się jednym z jej hitów.

Objaw czułości, a może coś więcej?

Ten drobny gest wywołał burzę komentarzy - zarówno ze strony przeciętnych zjadaczy chleba, jak i profesjonalistów obserwujących dwór królewski. Podkreślano, że jest to dowód czułości i bliskości małżeńskiej księcia i księżnej Walii. Gest Williama jest też odczytywany w kontekście symbolicznym - jako wyraz szacunku dla lokalnej szkockiej kultury oraz twórczego wkładu Kate w projekt ubrania.

