Spis treści: Jakie odcienie ubrań wybierać w dojrzałym wieku? Dobrze dobrane kroje odmładzają Modne i komfortowe buty Dodatki dla pań po 60-tce Jeansy dla dojrzałych kobiet? Jak najbardziej! Czego nie nosić po 60-tce? Modowe pułapki

Jakie odcienie ubrań wybierać w dojrzałym wieku?

Jednym z najłatwiejszych sposobów na nadanie sobie młodszego wyglądu jest sięganie po jasne kolory. Beż, jasny niebieski, pudrowe róże, delikatna zieleń czy kremowe barwy sprawiają, że twarz staje się bardziej świetlista i wypoczęta. Bardzo ciemne ubrania, zwłaszcza czarne stylizacje, potrafią podkreślać zmarszczki i sprawiać, że twarz wydaje się zmęczona i surowa. Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie odrzucić czerń. Wystarczy rozjaśnić ją jasnym szalikiem, biżuterią lub pastelową marynarką. Kolory powinny być dobrane tak, abyśmy czuli się w nich komfortowo. Jeśli nie odpowiada nam pudrowy róż, lepiej zdecydować się na inny odcień.

Dobrze dobrane kroje odmładzają

Wiele pań w starszym wieku decyduje się na bardzo szerokie ubrania, pragnąc zatuszować sylwetkę. Niestety luźne kroje często dodają lat i sprawiają, że figura staje się wizualnie masywniejsza. Zdecydowanie lepiej wypadają ubrania delikatnie dopasowane, akcentujące talię i proporcje ciała. Klasyczne jeansy, spodnie z prostą nogawką czy sukienki o fasonie litery A prezentują się stylowo i kobieco. Ważne jednak, by ubrania nie krępowały ruchów i zapewniały wygodę.

Modne i komfortowe buty

Obuwie ma ogromny wpływ na cały wygląd stylizacji. Wiele kobiet popełnia błąd, wybierając wyłącznie ciężkie i ciemne modele, które wyglądają staromodnie. Tymczasem wygodne sneakersy, mokasyny czy eleganckie botki mogą wyglądać bardzo stylowo i jednocześnie zapewniać komfort. Jasne obuwie dodaje lekkości. Dobrze dobrane buty potrafią podkręcić nawet bardzo prosty outfit.

Dodatki dla pań po 60-tce

Czasami wystarczy jeden element, aby stylizacja wyglądała bardziej nowocześnie. Kolorowa apaszka, delikatna biżuteria albo modna torebka mogą całkowicie odmienić prosty zestaw ubrań. Warto jednak zachować umiar i nie przesadzać z ilością ozdób. Zbyt błyszcząca biżuteria lub bardzo ciężkie dodatki mogą wyglądać przytłaczająco. Dobrym wyborem są subtelne wzory, delikatne paski lub kwiatowe motywy.

Jeansy dla dojrzałych kobiet? Jak najbardziej!

Wiele pań rezygnuje z jeansów po 60-tce, co jednak jest niepotrzebne. Odpowiednio dobrane jeansy prezentują się doskonale. Najkorzystniej wypadają modele delikatnie zwężane lub o prostej nogawce, które wydłużają optycznie sylwetkę. Świetnym połączeniem będzie jasna koszula, sweter albo klasyczna marynarka.

Czego nie nosić po 60-tce? Modowe pułapki

Pewne ubrania mogą niepotrzebnie postarzać i powodować, że stylizacja wydaje się ciężka. Warto unikać jednolitych, bardzo ciemnych stylizacji oraz sztywnych, bezkształtnych tkanin. Nie sprawdzają się też przestarzałe garnitury damskie i ubrania z nadmiarem błyszczących akcentów. Zbyt duże wzory także bywają przytłaczające. Znacznie lepiej wybierać proste, wygodne, eleganckie rzeczy z nutą nowoczesności.

