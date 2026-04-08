Ewa Wachowicz znów zachwyciła stylizacją. Wiosna na dobre rozgościła się w garderobie prezenterki halo tu polsat i znanej restauratorki. Gwiazda w jednym z odcinków wspomnianego programu przykuwała uwagę w zjawiskowej sukience. Uwagę zwracał nie tylko modny kolor, ale i fason modelujący sylwetkę. To idealna propozycja dla dojrzałych pań, które szukają inspiracji nie tylko na wiosnę, ale również specjalne okazje takie jak wesele czy komunia.

Ewa Wachowicz założyła sukienkę o długości midi. Uwagę zwracał kopertowy krój kreacji. Dekolt w kształcie litery "V" wysmuklił sylwetkę i podkreślił talię. Eleganckiego tonu nadały długie rękawy z subtelnymi bufkami. Delikatny niczym mgiełka materiał nadał kreacji dużo wiosennej lekkości. Wachowicz postawiła na uniwersalny fason, który modeluje sylwetkę i nadaje jej odpowiednich proporcji. A do tego jest również wygodny.

Ewa Wachowicz w sukience podkreślającej sylwetkę AKPA AKPA

Co więcej, kreacja jest idealna na każdą okazję, a tych o tej porze roku jest naprawdę sporo. Kreacja świetnie sprawdzi się na weselu czy komunii, zwłaszcza jeśli zadbamy o odpowiednie dodatki.

Najmodniejszy kolor 2026

W sukience Wachowicz uwagę zwraca również kolor. 2026 rok należy do niebieskiego i wszystkich jego odcieni. Chociaż na topie są zwłaszcza odsłony chłodne takie jak "cool blue" czy "icy blue", mocniejszy jest doskonałym zamiennikiem pasteli, bieli czy modnego od dłuższego czasu "butter yellow".

Wachowicz postanowiła jednak zaakcentować masełkowy odcień. Do niebieskiej kreacji dobrała szpilki właśnie w tym odcieniu. Trzeba przyznać, że to połączenie idealne na wiosnę.

