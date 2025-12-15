Świąteczne fryzury w kilkanaście minut. Efekt jak z salonu
Święta to idealny moment, żeby poczuć się wyjątkowo, dlatego wiele kobiet pragnie porządnej i dopracowanej fryzury. Nic więc dziwnego, że salony w tym czasie pękają w szwach. Na szczęście wcale nie trzeba stać w kolejce ani wydawać kroci, żeby wyglądać jak po wizycie u profesjonalnego fryzjera. Kilka prostych trików wystarczy, by w domu wyczarować uczesanie, które zrobi efekt "wow" i to nawet w oczach najbardziej wybrednych i wścibskich "ciotek klotek". Oto kilka pomysłów na łatwe, świąteczne fryzury, które zrobisz w kilkanaście minut.
Spis treści:
- Proste i modne fryzury dla długich włosów. Będziesz błyszczeć na wigilii
- Świąteczne fryzury jak z salonu dla średnich włosów. Zrobisz sama w domu
- Przy stole każdy pozazdrości ci włosów. Propozycje krótkich uczesań
Proste i modne fryzury dla długich włosów. Będziesz błyszczeć na wigilii
W te święta na pewno będą rządzić kokardy, spinki, opaski, lekkie upięcia i miękkie fale, ale bez przesady i nadmiaru. Trendy kierują się w stronę połączenia elegancji z naturalnością, a nawet delikatnym, kontrolowanym nieładem. Zaczynamy więc od propozycji dla długich włosów. Przygotowaliśmy zestaw prostych fryzur, które zrobisz w 5-20 minut. Warto mieć pod ręką dodatki, takie jak: kokarda, ozdobna gumka albo wstążka.
Nasza pierwsza propozycja to romantyczne fale z przypiętą kokardą. Choć równie dobrze będą wyglądać w prostym wariancie. Jeżeli świąteczna ozdoba wyda nam się przesadą, to można zrobić kucyk zwykłą gumką. Przejdźmy do wykonania. Jeśli wybieramy wersję z lokami, należy postępować według pięciu kroków:
- Użyj lokówki 28-32 mm i zakręć duże fale od ucha w dół.
- Rozczesz delikatnie szczotką, żeby zrobić miękką falę.
- Zrób małe półupięcie lub zostaw włosy rozpuszczone.
- Dodaj satynową kokardę nad karkiem lub z tyłu półupięcia.
- Utrwal lakierem.
Druga propozycja to niski kucyk z objętością i wstążką lub dużą gumką. Taki wariant sprawdzi się wśród osób, którym zależy na estetycznym i eleganckim wyglądzie. Idealnie dopełni look dziewczęcej sukienki, garnituru, a nawet swetra z jeansami. Jak wykonać to uczesanie, aby trzymało się cały wieczór?
- Natapiruj delikatnie czubek głowy.
- Zgarnij włosy w niski kucyk, ale luźno.
- Wyciągnij kilka pasm przy twarzy.
- Jeżeli masz wyłącznie małą gumkę, to możesz ją owinąć kolorową wstążką.
- Końcówki możesz podkręcić prostownicą, a górę zabezpieczyć żelem lub lakierem.
Świąteczne fryzury jak z salonu dla średnich włosów. Zrobisz sama w domu
Małe, delikatne fale w stylu hollywoodzkim wciąż zachwycają i świetnie wyglądają na włosach sięgających do ramion. To trend, który utrzymuje się od kilku sezonów. Koniec z "komunijnymi" lokami. Czas na klasyczną, miękką falę, która wygląda elegancko, a jednocześnie naturalnie. Co najlepsze, to uczesanie jest naprawdę proste do zrobienia w domu.
- Zrób fale prostownicą w jednym kierunku.
- Przeczesz włosy szeroką szczotką, aby połączyć fale.
- Jedną stronę załóż za ucho.
- Dodaj ozdobną spinkę w kolorze złotym lub czerwonym.
Kolejna propozycja dla średnich włosów to kok w lekkim nieładzie. Świetnie dopełni świąteczne stylizacje, sprawiając, że nie będziemy wyglądać przesadnie elegancko. Czasem zbyt formalny strój nie jest konieczny, zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć domową i rodzinną atmosferę. Jak go wykonać?
- Zbierz włosy na czubku głowy lub trochę wyżej niż linia czoła (nie ciągnij ich zbyt mocno).
- Zwiąż włosy w kucyk za pomocą cienkiej gumki.
- Wydziel małe pasmo (2-3 cm) od spodu kuca, aby na końcu owinąć nim koka.
- Resztę luźno puszczonych włosów skręć i owiń lekko wokół gumki.
- Ostatni kosmyk wykorzystaj do owinięcia gumki i zabezpiecz wsuwkami oraz lakierem.
Przy stole każdy pozazdrości ci włosów. Propozycje krótkich uczesań
Krótkie włosy bywają trudniejsze do stylizacji, gdyż wszystko zależy od cięcia. Jedna z naszych propozycji dotyczy fryzury typu pixie na bok, ale w świątecznym wydaniu. Będziemy potrzebować: prostownicy, małej spinki np. złotej gwiazdki i lakieru do włosów oraz żelu.
- Wygładź włosy na jedną stronę kremem lub lekkim żelem.
- Nad uchem wepnij jedną ozdobę.
- Możesz podkręcić lekko grzywkę lub niektóre pasma prostownicą - doda to włosom objętości.
- Zabezpiecz wszystko lakierem, kierując głowę w dół.
Z krótkich fryzur ciekawie będą prezentować się boby, które znacznie łatwiej ułożyć. Oto propozycja w wersji z falami i grubszą opaską - oczywiście w świątecznym klimacie. Takie uczesanie podkreśli ciepły wygląd i nada stylizacji miękkości i kobiecości. Szczególnie będzie pasować w przypadku sukienek oraz sweterków. Zatem jak wykonać taką fryzurę w 15 minut?
- Użyj prostownicy lub lokówki, aby stworzyć fale. Jeśli używasz prostownicy, to złap pasmo i skręć je w kształt litery "S". Pamiętaj o termoochronie.
- Natapiruj lekko włosy, aby nadać im objętości - jednak nie szalej. Możesz spryskać je już lakierem, aby nie opadły.
- Rozczesz lekko fale.
- Nałóż opaskę na włosy, dopasowaną do grubości i ilości włosów. Im bardziej są cieńsze, tym węższa opaska. Nie chcesz, aby przyćmiła uczesanie.
- Jeżeli masz grzywkę, to możesz spod opaski wyciągnąć dwa pasma przy twarzy i je podkręcić. I fryzura gotowa.