Spis treści: Proste i modne fryzury dla długich włosów. Będziesz błyszczeć na wigilii Świąteczne fryzury jak z salonu dla średnich włosów. Zrobisz sama w domu Przy stole każdy pozazdrości ci włosów. Propozycje krótkich uczesań

Proste i modne fryzury dla długich włosów. Będziesz błyszczeć na wigilii

W te święta na pewno będą rządzić kokardy, spinki, opaski, lekkie upięcia i miękkie fale, ale bez przesady i nadmiaru. Trendy kierują się w stronę połączenia elegancji z naturalnością, a nawet delikatnym, kontrolowanym nieładem. Zaczynamy więc od propozycji dla długich włosów. Przygotowaliśmy zestaw prostych fryzur, które zrobisz w 5-20 minut. Warto mieć pod ręką dodatki, takie jak: kokarda, ozdobna gumka albo wstążka.

Nasza pierwsza propozycja to romantyczne fale z przypiętą kokardą. Choć równie dobrze będą wyglądać w prostym wariancie. Jeżeli świąteczna ozdoba wyda nam się przesadą, to można zrobić kucyk zwykłą gumką. Przejdźmy do wykonania. Jeśli wybieramy wersję z lokami, należy postępować według pięciu kroków:

Użyj lokówki 28-32 mm i zakręć duże fale od ucha w dół. Rozczesz delikatnie szczotką, żeby zrobić miękką falę. Zrób małe półupięcie lub zostaw włosy rozpuszczone. Dodaj satynową kokardę nad karkiem lub z tyłu półupięcia. Utrwal lakierem.

Kokarda we włosach idealnie wypełni świąteczny look Canva Pro INTERIA.PL

Druga propozycja to niski kucyk z objętością i wstążką lub dużą gumką. Taki wariant sprawdzi się wśród osób, którym zależy na estetycznym i eleganckim wyglądzie. Idealnie dopełni look dziewczęcej sukienki, garnituru, a nawet swetra z jeansami. Jak wykonać to uczesanie, aby trzymało się cały wieczór?

Natapiruj delikatnie czubek głowy. Zgarnij włosy w niski kucyk, ale luźno. Wyciągnij kilka pasm przy twarzy. Jeżeli masz wyłącznie małą gumkę, to możesz ją owinąć kolorową wstążką. Końcówki możesz podkręcić prostownicą, a górę zabezpieczyć żelem lub lakierem.

Kucyki wracają do mody Canva Pro INTERIA.PL

Świąteczne fryzury jak z salonu dla średnich włosów. Zrobisz sama w domu

Małe, delikatne fale w stylu hollywoodzkim wciąż zachwycają i świetnie wyglądają na włosach sięgających do ramion. To trend, który utrzymuje się od kilku sezonów. Koniec z "komunijnymi" lokami. Czas na klasyczną, miękką falę, która wygląda elegancko, a jednocześnie naturalnie. Co najlepsze, to uczesanie jest naprawdę proste do zrobienia w domu.

Zrób fale prostownicą w jednym kierunku. Przeczesz włosy szeroką szczotką, aby połączyć fale. Jedną stronę załóż za ucho. Dodaj ozdobną spinkę w kolorze złotym lub czerwonym.

Klasyczne fryzury są zawsze w modzie Canva Pro INTERIA.PL

Kolejna propozycja dla średnich włosów to kok w lekkim nieładzie. Świetnie dopełni świąteczne stylizacje, sprawiając, że nie będziemy wyglądać przesadnie elegancko. Czasem zbyt formalny strój nie jest konieczny, zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć domową i rodzinną atmosferę. Jak go wykonać?

Zbierz włosy na czubku głowy lub trochę wyżej niż linia czoła (nie ciągnij ich zbyt mocno). Zwiąż włosy w kucyk za pomocą cienkiej gumki. Wydziel małe pasmo (2-3 cm) od spodu kuca, aby na końcu owinąć nim koka. Resztę luźno puszczonych włosów skręć i owiń lekko wokół gumki. Ostatni kosmyk wykorzystaj do owinięcia gumki i zabezpiecz wsuwkami oraz lakierem.

Luźny kok to hit sezonu zimowego 2025 Canva Pro INTERIA.PL

Przy stole każdy pozazdrości ci włosów. Propozycje krótkich uczesań

Krótkie włosy bywają trudniejsze do stylizacji, gdyż wszystko zależy od cięcia. Jedna z naszych propozycji dotyczy fryzury typu pixie na bok, ale w świątecznym wydaniu. Będziemy potrzebować: prostownicy, małej spinki np. złotej gwiazdki i lakieru do włosów oraz żelu.

Wygładź włosy na jedną stronę kremem lub lekkim żelem. Nad uchem wepnij jedną ozdobę. Możesz podkręcić lekko grzywkę lub niektóre pasma prostownicą - doda to włosom objętości. Zabezpiecz wszystko lakierem, kierując głowę w dół.

Z krótkich fryzur ciekawie będą prezentować się boby, które znacznie łatwiej ułożyć. Oto propozycja w wersji z falami i grubszą opaską - oczywiście w świątecznym klimacie. Takie uczesanie podkreśli ciepły wygląd i nada stylizacji miękkości i kobiecości. Szczególnie będzie pasować w przypadku sukienek oraz sweterków. Zatem jak wykonać taką fryzurę w 15 minut?

Użyj prostownicy lub lokówki, aby stworzyć fale. Jeśli używasz prostownicy, to złap pasmo i skręć je w kształt litery "S". Pamiętaj o termoochronie. Natapiruj lekko włosy, aby nadać im objętości - jednak nie szalej. Możesz spryskać je już lakierem, aby nie opadły. Rozczesz lekko fale. Nałóż opaskę na włosy, dopasowaną do grubości i ilości włosów. Im bardziej są cieńsze, tym węższa opaska. Nie chcesz, aby przyćmiła uczesanie. Jeżeli masz grzywkę, to możesz spod opaski wyciągnąć dwa pasma przy twarzy i je podkręcić. I fryzura gotowa.

