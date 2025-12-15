Świąteczne fryzury w kilkanaście minut. Efekt jak z salonu

Karolina Burda

Święta to idealny moment, żeby poczuć się wyjątkowo, dlatego wiele kobiet pragnie porządnej i dopracowanej fryzury. Nic więc dziwnego, że salony w tym czasie pękają w szwach. Na szczęście wcale nie trzeba stać w kolejce ani wydawać kroci, żeby wyglądać jak po wizycie u profesjonalnego fryzjera. Kilka prostych trików wystarczy, by w domu wyczarować uczesanie, które zrobi efekt "wow" i to nawet w oczach najbardziej wybrednych i wścibskich "ciotek klotek". Oto kilka pomysłów na łatwe, świąteczne fryzury, które zrobisz w kilkanaście minut.

Spis treści:

  1. Proste i modne fryzury dla długich włosów. Będziesz błyszczeć na wigilii
  2. Świąteczne fryzury jak z salonu dla średnich włosów. Zrobisz sama w domu
  3. Przy stole każdy pozazdrości ci włosów. Propozycje krótkich uczesań

Proste i modne fryzury dla długich włosów. Będziesz błyszczeć na wigilii

W te święta na pewno będą rządzić kokardy, spinki, opaski, lekkie upięcia i miękkie fale, ale bez przesady i nadmiaru. Trendy kierują się w stronę połączenia elegancji z naturalnością, a nawet delikatnym, kontrolowanym nieładem. Zaczynamy więc od propozycji dla długich włosów. Przygotowaliśmy zestaw prostych fryzur, które zrobisz w 5-20 minut. Warto mieć pod ręką dodatki, takie jak: kokarda, ozdobna gumka albo wstążka.

Nasza pierwsza propozycja to romantyczne fale z przypiętą kokardą. Choć równie dobrze będą wyglądać w prostym wariancie. Jeżeli świąteczna ozdoba wyda nam się przesadą, to można zrobić kucyk zwykłą gumką. Przejdźmy do wykonania. Jeśli wybieramy wersję z lokami, należy postępować według pięciu kroków:

  1. Użyj lokówki 28-32 mm i zakręć duże fale od ucha w dół.
  2. Rozczesz delikatnie szczotką, żeby zrobić miękką falę.
  3. Zrób małe półupięcie lub zostaw włosy rozpuszczone.
  4. Dodaj satynową kokardę nad karkiem lub z tyłu półupięcia.
  5. Utrwal lakierem.
Druga propozycja to niski kucyk z objętością i wstążką lub dużą gumką. Taki wariant sprawdzi się wśród osób, którym zależy na estetycznym i eleganckim wyglądzie. Idealnie dopełni look dziewczęcej sukienki, garnituru, a nawet swetra z jeansami. Jak wykonać to uczesanie, aby trzymało się cały wieczór?

  1. Natapiruj delikatnie czubek głowy.
  2. Zgarnij włosy w niski kucyk, ale luźno.
  3. Wyciągnij kilka pasm przy twarzy.
  4. Jeżeli masz wyłącznie małą gumkę, to możesz ją owinąć kolorową wstążką.
  5. Końcówki możesz podkręcić prostownicą, a górę zabezpieczyć żelem lub lakierem.
Świąteczne fryzury jak z salonu dla średnich włosów. Zrobisz sama w domu

Małe, delikatne fale w stylu hollywoodzkim wciąż zachwycają i świetnie wyglądają na włosach sięgających do ramion. To trend, który utrzymuje się od kilku sezonów. Koniec z "komunijnymi" lokami. Czas na klasyczną, miękką falę, która wygląda elegancko, a jednocześnie naturalnie. Co najlepsze, to uczesanie jest naprawdę proste do zrobienia w domu.

  1. Zrób fale prostownicą w jednym kierunku.
  2. Przeczesz włosy szeroką szczotką, aby połączyć fale.
  3. Jedną stronę załóż za ucho.
  4. Dodaj ozdobną spinkę w kolorze złotym lub czerwonym.
Kolejna propozycja dla średnich włosów to kok w lekkim nieładzie. Świetnie dopełni świąteczne stylizacje, sprawiając, że nie będziemy wyglądać przesadnie elegancko. Czasem zbyt formalny strój nie jest konieczny, zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć domową i rodzinną atmosferę. Jak go wykonać?

  1. Zbierz włosy na czubku głowy lub trochę wyżej niż linia czoła (nie ciągnij ich zbyt mocno).
  2. Zwiąż włosy w kucyk za pomocą cienkiej gumki.
  3. Wydziel małe pasmo (2-3 cm) od spodu kuca, aby na końcu owinąć nim koka.
  4. Resztę luźno puszczonych włosów skręć i owiń lekko wokół gumki.
  5. Ostatni kosmyk wykorzystaj do owinięcia gumki i zabezpiecz wsuwkami oraz lakierem.
Przy stole każdy pozazdrości ci włosów. Propozycje krótkich uczesań

Krótkie włosy bywają trudniejsze do stylizacji, gdyż wszystko zależy od cięcia. Jedna z naszych propozycji dotyczy fryzury typu pixie na bok, ale w świątecznym wydaniu. Będziemy potrzebować: prostownicy, małej spinki np. złotej gwiazdki i lakieru do włosów oraz żelu.

  1. Wygładź włosy na jedną stronę kremem lub lekkim żelem.
  2. Nad uchem wepnij jedną ozdobę.
  3. Możesz podkręcić lekko grzywkę lub niektóre pasma prostownicą - doda to włosom objętości.
  4. Zabezpiecz wszystko lakierem, kierując głowę w dół.

Z krótkich fryzur ciekawie będą prezentować się boby, które znacznie łatwiej ułożyć. Oto propozycja w wersji z falami i grubszą opaską - oczywiście w świątecznym klimacie. Takie uczesanie podkreśli ciepły wygląd i nada stylizacji miękkości i kobiecości. Szczególnie będzie pasować w przypadku sukienek oraz sweterków. Zatem jak wykonać taką fryzurę w 15 minut?

  1. Użyj prostownicy lub lokówki, aby stworzyć fale. Jeśli używasz prostownicy, to złap pasmo i skręć je w kształt litery "S". Pamiętaj o termoochronie.
  2. Natapiruj lekko włosy, aby nadać im objętości - jednak nie szalej. Możesz spryskać je już lakierem, aby nie opadły.
  3. Rozczesz lekko fale.
  4. Nałóż opaskę na włosy, dopasowaną do grubości i ilości włosów. Im bardziej są cieńsze, tym węższa opaska. Nie chcesz, aby przyćmiła uczesanie.
  5. Jeżeli masz grzywkę, to możesz spod opaski wyciągnąć dwa pasma przy twarzy i je podkręcić. I fryzura gotowa.
