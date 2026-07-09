Spis treści: Białe spodnie wracają do łask w nowej odsłonie Katarzyna Cichopek już nosi. Białe spodnie to must-have w jej szafie Białe spodnie w wersji eleganckiej. Cichopek stosuje prosty trik

Białe spodnie wracają do łask w nowej odsłonie

Dawniej kojarzyły się dość kiczowato. Białe spodnie w latach 90. i 2000. były obcisłe i opinały sylwetkę. W 2025 roku zaczęły nieśmiało wracać na salony, ale już w zupełnie innym wydaniu. Tym razem zyskały wiele fasonów, a jednym z najmodniejszych są materiałowe modele z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Nadają sylwetce lekkości, są eleganckie i wygodne.

Katarzyna Cichopek już nosi. Białe spodnie to must-have w jej szafie

Ze względu na neutralny kolor, na ich bazie można stworzyć wiele rozmaitych stylizacji. Wystarczy zerknąć na propozycje Katarzyny Cichopek. To od dłuższego czasu must-have w jej garderobie.

Ulubiony fason Cichopek to materiałowe spodnie "wide-leg" z wysokim stanem. Najczęściej łączy je z prostym T-shirtem lub bluzką z dekoltem V. Do jej stylizacyjnych ulubieńców dołączyły już kilka miesięcy temu. W programie "halo tu polsat" zestawiła je z białą bluzką i żółtym, krótkim żakietem. Casualowy look podkreśliły białe, sportowe buty.

Katarzyna Cichopek uwielbia stylizacje z białymi spodniami w roli głównej AKPA AKPA

Białe spodnie w wersji eleganckiej. Cichopek stosuje prosty trik

Biel i czerń to duet ponadczasowy. Zazwyczaj jednak kojarzymy tak, że więcej w nim czerni niż bieli. Cichopek postanowiła odwrócić taki stan rzeczy. Do szerokich białych spodni dobrała taliowaną, dopasowaną marynarkę zapinaną na złote guziki z rękawami 3/4. Elegancki look uzupełniła pasującą, złotą biżuterią. Jest prosto i z klasą.

Białe eleganckie spodnie w duecie z czarną marynarką to ponadczasowy duet Jacek Kurnikowski AKPA

Cichopek stawia też na białe spodnie w mniej formalnej wersji. Do luźnej koszuli dobrała jeansy z wysokim stanem i prostymi nogawkami. Takie zestawienie podkreśliło figurę prezenterki. Gwiazda uzupełniła look białym chokerem z kwiatem i szpilkami w bordowym kolorze. Letni look zwieńczyła okularami przeciwsłonecznymi. Dodała minimalistyczną, srebrną biżuterię.

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Stylowe inspiracje, które odmienią każdy look Canva Pro INTERIA.PL





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