Tak Katarzyna Cichopek nosi białe spodnie. To najprostszy sposób na elegancki look

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

To must-have w garderobie Katarzyny Cichopek. Białe spodnie są częstym elementem jej rozmaitych stylizacji. Są równie uniwersalne co czarne modele z szerokimi nogawkami. Na ich bazie stworzysz zarówno elegancki, jak i luźniejszy wakacyjny look.

Katarzyna Cichopek w jasnej kamizelce, białe spodnie, ciemne kręcone włosy, na tle różowych kwiatów
Katarzyna Cichopek uwielbia białe spodnie. Oto jej sprawdzone sposoby na efektowny lookJacek KurnikowskiAKPA

Spis treści:

  1. Białe spodnie wracają do łask w nowej odsłonie
  2. Katarzyna Cichopek już nosi. Białe spodnie to must-have w jej szafie
  3. Białe spodnie w wersji eleganckiej. Cichopek stosuje prosty trik

Białe spodnie wracają do łask w nowej odsłonie

Dawniej kojarzyły się dość kiczowato. Białe spodnie w latach 90. i 2000. były obcisłe i opinały sylwetkę. W 2025 roku zaczęły nieśmiało wracać na salony, ale już w zupełnie innym wydaniu. Tym razem zyskały wiele fasonów, a jednym z najmodniejszych są materiałowe modele z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Nadają sylwetce lekkości, są eleganckie i wygodne.

Katarzyna Cichopek już nosi. Białe spodnie to must-have w jej szafie

Ze względu na neutralny kolor, na ich bazie można stworzyć wiele rozmaitych stylizacji. Wystarczy zerknąć na propozycje Katarzyny Cichopek. To od dłuższego czasu must-have w jej garderobie. 

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Ulubiony fason Cichopek to materiałowe spodnie "wide-leg" z wysokim stanem. Najczęściej łączy je z prostym T-shirtem lub bluzką z dekoltem V. Do jej stylizacyjnych ulubieńców dołączyły już kilka miesięcy temu. W programie "halo tu polsat" zestawiła je z białą bluzką i żółtym, krótkim żakietem. Casualowy look podkreśliły białe, sportowe buty.

kobieta o ciemnych włosach ubrana w żółtą marynarkę, białą koszulkę i szerokie białe spodnie stoi uśmiechnięta na tle zielonego, górzystego krajobrazu
Katarzyna Cichopek uwielbia stylizacje z białymi spodniami w roli głównejAKPA AKPA

Białe spodnie w wersji eleganckiej. Cichopek stosuje prosty trik

Biel i czerń to duet ponadczasowy. Zazwyczaj jednak kojarzymy tak, że więcej w nim czerni niż bieli. Cichopek postanowiła odwrócić taki stan rzeczy. Do szerokich białych spodni dobrała taliowaną, dopasowaną marynarkę zapinaną na złote guziki z rękawami 3/4. Elegancki look uzupełniła pasującą, złotą biżuterią. Jest prosto i z klasą.

Kobieta z ciemnymi, kręconymi włosami ubrana w czarną marynarkę z ozdobnymi złotymi guzikami i długą białą suknię, stojąca na tle kolorowej, kwiecistej łąki.
Białe eleganckie spodnie w duecie z czarną marynarką to ponadczasowy duetJacek KurnikowskiAKPA

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Cichopek stawia też na białe spodnie w mniej formalnej wersji. Do luźnej koszuli dobrała jeansy z wysokim stanem i prostymi nogawkami. Takie zestawienie podkreśliło figurę prezenterki. Gwiazda uzupełniła look białym chokerem z kwiatem i szpilkami w bordowym kolorze. Letni look zwieńczyła okularami przeciwsłonecznymi. Dodała minimalistyczną, srebrną biżuterię.

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