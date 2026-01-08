Spis treści: Ten garnitur w 2026 znów będzie na topie. Katarzyna Cichopek już nosi Ukłon w stronę power dressingu

Katarzyna Cichopek od dawna inspiruje swoimi modowymi wyborami. Chociaż gwiazda najczęściej stawia na sukienki, to w jej szafie ważne miejsce zajmują również garnitury. Prezenterka halo tu polsat doskonale wie, że są świetną alternatywą dla eleganckiej kreacji, a dodatki nadają im odpowiedniego charakteru - casualowego lub eleganckiego.

Cichopek do tej pory wybierała modele w kolorze różowym, czerwonym lub białym. Tym razem gwiazda postawiła na elegancję w każdym calu. Założyła granatowy garnitur w subtelne prążki, które nieco "przełamały" zbyt formalny charakter.

Prezenterka wybrała też fason, który w 2026 roku będzie na topie. Mowa o garniturze oversize składającym się z marynarki z szerokimi ramionami i spodniami o luźnym kroju.

W przypadku Cichopek, cały look w ryzach trzyma dwurzędowa marynarka zapinana na złote guziki. Ten drobny detal podkreśla talię i sprawia, że stylizacja jest bardzo kobieca. Gwiazda dobrała do niej złotą biżuterię (w oczy rzuca się przede wszystkim masywna złota bransoleta) i czarne buty. To gotowy przepis na udany look, niezależnie od sytuacji.

Katarzyna Cichopek w modnym garniturze AKPA AKPA

Garnitur wybrany przez Katarzynę Cichopek to ukłon w stronę power dressingu. Styl ten królował w latach 70. i 80. XX wieku,a w minionym roku powrócił do modowej gry z podwójną mocą.

Styl ten pokochały największe gwiazdy, w tym m.in. Hailey Bieber, Anja Rubik, Ashley Graham, czy Jenna Ortega. Trudno się dziwić - współcześnie można z nim eksperymentować i stawiać na jego "luźniejszą" odsłonę.

Początkowo wspomniany styl czerpał inspiracje z bardziej konserwatywnych wpływów - nawiązywał do męskiej garderoby. Dlatego kobiety nosiły wówczas szyte na miarę garnitury, koszule, swetry z golfem, spodnie z wysokim stanem, marynarki czy spódnice do kolan.

Obecnie tego typu stylizacje mają przede wszystkim pomagać wyrażać pewność siebie i profesjonalizm. Na topie są zwłaszcza luźniejsze fasony ubrań, które nie tylko subtelnie podkreślają sylwetkę, ale są równocześnie wygodne.

Stylowe inspiracje, które odmienią każdy look Canva Pro INTERIA.PL

