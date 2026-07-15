Spis treści: Fasony ubrań, które szkodzą sylwetce Problematyczne wzory i ozdobniki na ubraniach Kolory latem mają wielkie znaczenie Jakościowy materiał to podstawa latem Przytłaczające dodatki Jak ubierać się latem, aby wyglądać świeżo i nowocześnie?

Fasony ubrań, które szkodzą sylwetce

Bezkształtne tuniki mogą dodawać lat

Luźna tunika wydaje się naturalnym wyborem na upalny dzień. Jest przewiewna, nie krępuje ruchów i nie przylega do ciała. Problem pojawia się wtedy, gdy fason jest zbyt obszerny, kończy się w przypadkowym miejscu na udach i całkowicie ukrywa proporcje sylwetki.

Szczególnie ciężko mogą wyglądać tuniki z cienkich, sztucznych materiałów, ozdobione dużymi kwiatami, cyrkoniami, haftami lub kontrastowymi aplikacjami. W połączeniu z legginsami za kolano i masywnymi sandałami tworzą zestaw, który często kojarzy się z modą sprzed kilkunastu lat.

Lepszym rozwiązaniem będzie luźna koszula z lnu lub bawełny, którą można częściowo włożyć za pasek spodni lub szortów. Dzięki temu stylizacja pozostaje wygodna, ale zyskuje wyraźniejsze proporcje.

Źle dobrana długość spódnicy może zaburzyć proporcje

Spódnica kończąca się dokładnie w najszerszym miejscu łydki potrafi optycznie skrócić nogi. Jeśli dodatkowo ma szeroki, bezkształtny fason i zostanie połączona z zabudowanymi butami, cała sylwetka może wyglądać ciężej.

Długość midi sama w sobie nie postarza. Wręcz przeciwnie - może prezentować się bardzo nowocześnie. Znaczenie ma jednak miejsce, w którym kończy się materiał, oraz pozostałe elementy stylizacji.

Spódnice midi mogą zniekształcać sylwetkę i skracać nogi Canva Pro INTERIA.PL

Latem dobrze prezentują się spódnice odsłaniające kostkę, modele z rozcięciem lub asymetrycznym dołem. Można zestawić je z lekkimi sandałami, klapkami albo minimalistycznymi sneakersami. Takie połączenie nadaje sylwetce lekkości.

Legginsy do połowy łydki to trudny element wakacyjnej garderoby

Legginsy o długości trzy czwarte przez lata były popularnym wyborem na lato, i (co gorsza) wracają także od tego sezonu. Ta długość może kusić, ale jest niestety bardzo problematyczna. Nogawka kończąca się w najszerszej części łydki optycznie przecina nogę i może zaburzać proporcje sylwetki.

Legginsy o długiości 3/4 a do tego tunika i za wielki pas - nie dość, że wyglądają tandetnie, to bezlitośnie skracają sylwetkę 123RF/PICSEL

Jeśli zależy nam na wygodzie, można wybrać luźne spodnie z lnu, szerokie modele palazzo, bermudy lub proste spodnie o długości siedem ósmych. Zapewniają komfort podczas upałów, a jednocześnie łatwo stworzyć z nimi nowoczesną stylizację.

Zbyt zachowawcze sukienki mogą wyglądać staromodnie

Sukienka zakrywająca kolana, ramiona i dekolt nie musi postarzać. Problemem jest raczej połączenie kilku zachowawczych elementów z nieaktualnym krojem, przygaszonym wzorem i ciężkimi dodatkami.

Fason z małym kołnierzykiem, krótkim rękawem, odcięciem w talii i drobnym kwiatowym deseniem może wyglądać świetnie w nowoczesnej interpretacji. Wystarczy jednak zmienić proporcje lub dodać nieodpowiednie buty, aby całość zaczęła przypominać stylizację sprzed kilku dekad.

Warto zwracać uwagę przede wszystkim na jakość kroju. Czysta linia, ciekawy dekolt, dobrze zaznaczona talia lub asymetryczny detal mogą nadać nawet bardzo klasycznej sukience bardziej współczesny charakter.

Problematyczne wzory i ozdobniki na ubraniach

Drobne kwiaty od stóp do głów nie zawsze odmładzają

Kwiatowe wzory wracają każdego lata, jednak nie każdy deseń działa na korzyść stylizacji. Bardzo drobne, gęsto rozmieszczone kwiatuszki w przygaszonych kolorach mogą wyglądać staromodnie, szczególnie na sukience o zachowawczym fasonie.

Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy taki wzór łączy się z falbankami, marszczeniami, wiązaniem pod szyją i długością do połowy łydki. Nadmiar detali sprawia, że stylizacja staje się ciężka i może optycznie dodawać lat.

Nie trzeba jednak rezygnować z kwiatów. Warto wybierać bardziej graficzne wzory, większe motywy lub sukienki o prostszym kroju. Dobrym wyborem mogą być również świeże kolory: błękit, koral, zieleń, biel czy energetyczna czerwień.

Nadmiar falbanek i ozdób może przynieść odwrotny efekt

Falbany, koronki, hafty i marszczenia regularnie wracają w letnich kolekcjach. Problem zaczyna się wtedy, gdy wszystkie te elementy pojawiają się jednocześnie.

Sukienka z falbanami przy dekolcie, marszczoną talią, koronkowymi rękawami i kwiatowym nadrukiem może wyglądać zbyt dekoracyjnie. Zamiast lekkości pojawia się wizualny chaos, który niepotrzebnie obciąża całą stylizację.

Znacznie lepiej wybrać jeden mocniejszy detal. Jeśli sukienka ma efektowne rękawy, pozostała część może mieć prosty fason. Jeżeli stawiamy na intensywny wzór, dodatki powinny być bardziej stonowane.

Kolory latem mają wielkie znaczenie

Czarne ubrania od stóp do głów mogą wyglądać zbyt ciężko

Czerń jest elegancka, ponadczasowa i łatwa do zestawienia, ale latem może przytłaczać, szczególnie noszona blisko twarzy. Przy mocnym słońcu głęboka czerń tworzy wyraźny kontrast, który może podkreślać cienie pod oczami, zmęczenie i nierówny koloryt skóry. Znacznie lepiej wygląda biel, beż, pudrowy róż.

Jasne kolory dodają im blasku. Te znaki zodiaku powinny je nosić częściej 123RF/PICSEL

Nie oznacza to, że czarną sukienkę trzeba schować na dno szafy. Warto jednak zwrócić uwagę na materiał i dodatki. Lekki len, odkryte ramiona, duży dekolt oraz jasna biżuteria mogą całkowicie zmienić charakter stylizacji.

Alternatywą dla czerni są granat, czekoladowy brąz, oliwkowa zieleń i głęboki burgund. Osoby preferujące jaśniejszą paletę mogą sięgnąć po krem, złamaną biel, błękit czy piaskowy beż.

Zestawy w identycznym kolorze mogą wyglądać monotonnie

Jednokolorowe stylizacje są modne i potrafią optycznie wysmuklać sylwetkę. Są też łatwe do stworzenia, ale problem pojawia się wtedy, gdy wszystkie elementy mają nie tylko ten sam kolor, ale również podobną fakturę i ciężki fason.

Beżowa tunika, beżowe spodnie, beżowe buty i duża torba w identycznym odcieniu mogą sprawić, że całość będzie wyglądać monotonnie (szczególnie jeśli kolor nie współgra z odcieniem skóry).

Stylizacje monochromatyczne najlepiej budować za pomocą różnych odcieni i faktur. Lniana koszula, satynowa spódnica i skórzane sandały mogą należeć do jednej palety, a jednocześnie tworzyć znacznie ciekawszą całość.

Jakościowy materiał to podstawa latem

Bardzo cienkie, sztuczne materiały nie służą letnim stylizacjom

Materiał ma ogromny wpływ na wygląd ubrania. Cienki poliester, który elektryzuje się, przykleja do ciała i mocno błyszczy w słońcu, może sprawić, że nawet ciekawy fason będzie wyglądał mniej korzystnie.

Latem szczególnie dobrze sprawdzają się len, bawełna, wiskoza czy lyocell. Nie każdy naturalny materiał automatycznie gwarantuje dobry efekt, jednak przewiewna tkanina o odpowiedniej gramaturze zazwyczaj lepiej układa się na ciele i zapewnia większy komfort podczas upałów.

Lniane ubrania to inwestycja, która zagwarantuje komfort latem. 123RF/PICSEL

Warto również uważać na nadmiernie elastyczne materiały, które bardzo mocno opinają sylwetkę. Często lepszy efekt daje tkanina, która delikatnie opływa ciało zamiast ściśle do niego przylegać.

Przytłaczające dodatki

Masywne sandały nie pasują do każdej stylizacji

Wygodne buty są latem podstawą, ale ciężkie sandały z wieloma szerokimi paskami, grubą podeszwą i dodatkowymi ozdobami mogą wizualnie skracać nogi. Szczególnie w połączeniu ze spódnicą kończącą się w połowie łydki.

Jeśli zależy nam na lekkim efekcie, warto wybierać modele z prostszymi paskami, sandały w kolorze zbliżonym do skóry, minimalistyczne klapki lub espadryle. Nie oznacza to rezygnacji z komfortu - wiele współczesnych modeli ma profilowane wkładki i stabilne podeszwy.

Znaczenie ma przede wszystkim zachowanie proporcji. Im bardziej rozbudowany fason ubrania, tym prostsze mogą być buty i dodatki.

Zbyt duża torba może przytłaczać całą stylizację

Ogromna torba jest praktyczna, szczególnie podczas wakacyjnych wyjazdów, ale noszona codziennie może zaburzać proporcje. Ciężki model z dużą liczbą kieszeni, metalowych okuć i ozdób sprawia, że lekka letnia sukienka traci swój charakter.

Na co dzień lepiej sprawdzi się średniej wielkości torba, pleciony koszyk lub niewielki model noszony przez ramię. Większą torbę warto zostawić na plażę, podróż lub dzień, kiedy rzeczywiście trzeba zabrać ze sobą więcej rzeczy albo zrobić zakupy w warzywniaku.

Dodatki mają ogromny wpływ na ostateczny wygląd stylizacji. Czasem wystarczy zmiana torby, butów lub biżuterii, aby te same ubrania prezentowały się zupełnie inaczej.

Torebki bawełniane dawno przestały być torebkami tylko na zakupy. adobestock INTERIA.PL

Jak ubierać się latem, aby wyglądać świeżo i nowocześnie?

Nie istnieje lista ubrań zakazanych po czterdziestce, pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce, bo znacznie ważniejsze jest dopasowanie fasonu do własnej sylwetki, stylu życia i samopoczucia.

Jeśli zależy Ci na lekkim, współczesnym efekcie, na pewno skup się na tych radach stylistów:

wybieraj ubrania, które mają wyraźny fason, ale nie krępują ruchów;

unikaj nadmiaru ozdób w jednej stylizacji;

zwracaj uwagę na miejsce, w którym kończą się spódnice, sukienki i spodnie;

łącz klasyczne ubrania z jednym bardziej współczesnym elementem;

wybieraj przewiewne materiały, które dobrze układają się na sylwetce;

nie bój się koloru, szczególnie w pobliżu twarzy;

dopasuj wielkość dodatków do swoich proporcji.

Pamiętaj przy tym, że to nie konkretny kolor, długość sukienki czy wzór dodaje lat, ale często sposób, w jaki poszczególne elementy zostały ze sobą zestawione. Ta sama kwiatowa sukienka może wyglądać staromodnie z ciężkimi sandałami i dużą torbą albo świeżo w połączeniu z prostymi klapkami, nowoczesnymi okularami i minimalistyczną biżuterią.





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