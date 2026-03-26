Klasyka, ale nie tylko. Wielkanoc to idealny moment, by wprowadzić do garderoby nieco wiosennej lekkości. Sezon ten kojarzy się najczęściej z pastelami, ale w tym roku na topie są również mocniejsze kolory.

Sukienki midi, kwieciste bluzki, garnitury i marynarki sprawdzą się idealnie podczas świątecznych spotkań. Inspiracje można też znaleźć u Katarzyny Cichopek, która perfekcyjnie łączy trendy z klasyką, a każda jej stylizacja jest kobieca i sprawdza się na różne okazje.

Zapomnij o "butter yellow". Intensywny odcień żółtego wkracza na salony

Cytrynowy odcień żółtego w tym sezonie stopniowo skrada show popularnemu od minionego lata "butter yellow". Katarzyna Cichopek postawiła na jeden mocny akcent w tym kolorze. Żakiet odegrał główną rolę w całej stylizacji. Prezenterka dobrała do niego eleganckie spodnie "wide leg" z wysoką talią i białą bluzką z dekoltem "V". Aby całość jeszcze bardziej wpisywała się w wielkanocny look, zamiast sneakersów warto założyć szpilki lub baleriny.

Wzorzysta bluzka i jeansy. Duet, który nigdy nie wyjdzie z mody

Proste i efektowne połączenie? Wzorzysta bluzka i jeansy. To duet, który nigdy nie wyjdzie z mody i tylko od nas zależy, czy będzie się wpisywał w elegancki lub casualowy look. Cichopek postawiła na błękitną bluzkę z bufkami zdobioną zielonym, roślinnym printem. Kolory od razu przywodzą na myśl wiosnę.

Taka bluzka nie potrzebuje konkurencji. Wystarczy zestawić ją z modnymi jeansami typu "wide leg" i wysoką talią. Połączenie podkreśla i optycznie wysmukla sylwetkę zwłasza wtedy, gdy całość zwieńczysz butami na obcasach.

Stonowane kolory nie są dla ciebie? Cichopek od czasu do czasu lubi zaskoczyć akcentem skupiającym całą uwagę. W jednym z odcinków programu zaprezentowała się w dwurzędowej marynarce ze złotymi guzikami i kieszeniami. Połączyła ją z jeansami w odcieniu błękitu.

Najmodniejszy kolor 2026. Tak nosi go Katarzyna Cichopek

W 2026 roku jednym z najmodniejszych kolorów jest niebieski. Na ubraniach, dodatkach i innych elementach garderoby królują już różne jego odcienie. Chabrowy, morski, błękit nieba - sprawdzają się zarówno w połączeniu z innymi kolorami, jak i w wersji total look.

Katarzyna Cichopek już jakiś czas temu założyła garnitur błękitnym kolorze. Zestaw składał się z krótkiego żakietu oraz spodni z wysokim stanem i nieco poszerzanymi nogawkami. Całość uzupełniła bluzką z dekoltem "V". Stylizacja wymodelowała sylwetkę i podkreśliła wszystkie atuty. Cichopek dobrała do niej buty na obcasie.

Ważnym elementem była również biżuteria - prezenterka założyła m.in. dwa naszyjniki: perłowy i złoty. Całość wygląda świeżo, wiosennie i bardzo kobieco. Nie bez powodu mówi się, że garnitur to znakomita alternatywa dla sukienki.

