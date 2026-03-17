Jeans króluje w najgorętszych wiosennych trendach. Nie ma się co dziwić, że gości również w stylizacjach gwiazd. Katarzyna Cichopek poszła na całość i w jednym z odcinków halo tu polsat postawiła na denimowy total look. Połączyła dwa elementy, z których jeden jest absolutnym hitem wiosny.

Wiosną tak nosimy jeans. Cichopek stawia na konkretny hit sezonu

Katarzyna Cichopek na wizji zaprezentowała się w swobodnym połączeniu. Prezenterka założyła jeansową, krótką kurtkę z guzikami i dopasowaną spódnicę midi z wysokim stanem. Całość "przełamał" biały top z koronką i beżowe buty z ćwiekami.

Uwagę zwraca przede wszystkim spódnica z rozcięciem z przodu. Dopasowany model świetnie podkreślił sylwetkę gwiazdy. Cichopek w prosty sposób udało się stworzyć kobiecą stylizację idealną na wiosnę.

Katarzyna Cichopek w wiosennej stylizacji. W roli głównej: jeans AKPA AKPA

Spódnica jest hitem wiosny 2026

W tym sezonie wśród trendów znajdują się nie tylko skórzane i wzorzyste spódnice, ale również jeansowe. Wiosną najmodniejsze są te z wysokim stanem - to on sprawia, że sylwetka nabiera odpowiednich proporcji, a talia jest doskonale wyeksponowana. Na topie są zarówno rozkloszowane, asymetryczne, jak i te o prostym, ołówkowym kroju.

Na ostatni z wymienionych zdecydowała się Cichopek. Wybrała model z rozcięciem z przodu. Ołówkowa spódnica z wysokim stanem świetnie sprawdzi się na różne okazje. Co więcej, można ją zestawić zarówno z czółenkami, balerinami czy szpilkami slingback, jak i sneakersami czy trampkami. Pasuje do niej klasyczna biała koszula, sweter, kardigan czy longsleeve.

Jeansowa spódnica o takim kroju świetnie komponuje się z marynarkami czy skórzaną kurtką. Wczesną wiosną, gdy jeszcze chłód daje się we znaki, możemy ją zestawić z kozakami z dopasowaną cholewką. Przy długości midi należy unikać botków, które zaburzą proporcje sylwetki.

Zainspiruj się modą, która łączy wygodę z elegancją i pozwala wyrazić twój indywidualny styl. Przeglądaj sezonowe must-have i sprawdzone pomysły na outfity, które przyciągną spojrzenia. Więcej na kobieta.interia.pl/moda

Stylowe inspiracje, które odmienią każdy look Canva Pro INTERIA.PL

