Spis treści: Jakie sandały będą modne latem 2026? Jak nosić modne sandały po 50.? Jakich modeli lepiej unikać?

Jakie sandały będą modne latem 2026?

Największym, a zarazem najbardziej praktycznym i wygodnym hitem będą sandały na koturnie. W modzie są zwłaszcza modele inspirowane latami 90.: na plecionej podeszwie, z korkową podeszwą, w wersji z paskami albo jako eleganckie japonki na niskim koturnie. Harper's Bazaar wskazuje, że najlepiej wybierać koturny w bardziej stonowanej wersji: z minimalistycznymi paskami, proporcjonalnym obcasem i neutralnym kolorem.

Najlepszy wybór po 50.? Koturn o wysokości 3-6 cm, nie wyższy. Taki model doda sylwetce lekkości, ale nadal będzie wygodny podczas chodzenia. Najbardziej uniwersalne kolory to: karmel, jasny brąz, beż, czerń, granat, złamana biel i delikatne złoto.

Sandały na słupku są stabilne, a przez to niezwykle wygodne 123RF/PICSEL

Drugim mocnym trendem są sandały T-bar, czyli z paskiem biegnącym przez środek stopy. To fason elegancki, ale nie przesadnie formalny. Dobrze wygląda przy sukienkach midi, spódnicach o linii A, szerokich spodniach i prostych letnich garniturach.

W codziennych stylizacjach świetnie sprawdzą się sandały z szerokimi paskami. To jeden z najbezpieczniejszych modeli sandałów dla kobiet, które chcą być modne, ale nie zamierzają rezygnować z komfortu. Szeroki pasek nie wrzyna się w stopę, lepiej ją trzyma i wygląda bardziej elegancko niż bardzo cienkie paseczki. Najlepiej wybierać modele z miękką wkładką, regulowaną sprzączką i podeszwą o grubości minimum 1-2 cm.

Sandały z szerokimi, regulowanymi paskami to gwarancja wygody. darkwisper 123RF/PICSEL

Do łask wracają także eleganckie japonki, ale nie te plażowe, piankowe. Modne są skórzane, miejskie modele: czarne, brązowe, białe, metaliczne, czasem na małym obcasie albo niskim koturnie. Who What Wear pisze też o trendzie wedge-heel thong sandals, czyli japonek na niskim, wąskim koturnie. To ciekawa alternatywa dla klapek, jeśli chcesz wyglądać swobodnie, ale nadal stylowo.

Warto zwrócić uwagę również na sandały boho: plecione, z naturalnych materiałów, w odcieniach koniaku, czekolady, piasku i starego złota. Nie muszą mieć frędzli ani mnóstwa koralików. Wystarczy pleciony pasek, zamszowa faktura albo delikatna ozdoba przy palcach.

Sandały z dekoracyjnymi elementami są wspaniałym wyborem w eleganckich stylizacjach. anetlanda 123RF/PICSEL

Modne będą także sandały z ozdobnym detalem: małą klamrą, kokardką, kwiatem, biżuteryjnym paskiem albo subtelnym metalicznym wykończeniem. Tu ważny jest umiar. Jeden dekoracyjny element wystarczy, szczególnie jeśli sandały mają pasować nie tylko na wakacje, ale też do codziennych stylizacji.

Jak nosić modne sandały po 50.?

Do sukienek midi najlepiej wybierać sandały na niskim słupku, koturnie albo T-bar. Jeśli sukienka ma wzór, np. kwiaty, grochy czy print roślinny, sandały powinny być spokojniejsze: beżowe, brązowe, czarne albo złote. Jeśli sukienka jest prosta i jednokolorowa, możesz pozwolić sobie na model z ozdobnym paskiem.

Do lnianych spodni świetnie pasują sandały z szerokimi paskami. Najlepszy zestaw na lato, w który koniecznie powinnaś się zaopatrzyć to: białe lub beżowe spodnie z lnu, koszula oversize, skórzane sandały w kolorze karmelu i torba koszyk. To stylizacja wygodna, ale wygląda dopracowanie.

Do jeansów 7/8 warto nosić sandały na małym obcasie lub koturnie. Odsłonięta kostka plus lekko podwyższona podeszwa wysmuklają nogi. Szczególnie dobrze wyglądają tu sandały T-bar, skórzane japonki na obcasie albo proste modele z dwoma paskami.

Do spódnic maxi najlepiej pasują sandały boho albo minimalistyczne japonki. Przy długiej spódnicy raczej unikaj bardzo ciężkich, sportowych sandałów, bo mogą skrócić sylwetkę. Lepszy będzie model w kolorze zbliżonym do skóry albo w naturalnym brązie.

Do eleganckiego kompletu, np. letniego garnituru, wybierz sandały w kolorze czarnym, nude, złotym lub srebrnym. Najlepiej sprawdzi się niski słupek, zabudowana pięta albo delikatny pasek wokół kostki. Taki fason pasuje na kolację, przyjęcie rodzinne, wakacyjny wyjazd i mniej formalne spotkanie biznesowe.

Latem sandały można nosić nawet do spodni w kant i garniturów. pressmaster 123RF/PICSEL

Na co dzień najlepsze będą sandały, które mają trzy rzeczy: miękką wkładkę, stabilną podeszwę i regulowane zapięcie. To ważniejsze niż sam wygląd. Nawet najmodniejszy model szybko pójdzie w kąt, jeśli będzie obcierał stopę po piętnastu minutach.

Jakich modeli lepiej unikać?

Lepiej zrezygnować z bardzo cienkich, całkiem płaskich sandałów. Wyglądają lekko, ale często nie dają stopie żadnego podparcia. Przy dłuższym chodzeniu po mieście mogą męczyć stopy, kolana i kręgosłup.

Uważałabym też na sandały z bardzo cienkimi paseczkami, które mocno wbijają się w skórę. Szczególnie latem, gdy stopy puchną od temperatury, taki fason może być po prostu niewygodny.

Nie najlepszym wyborem będą bardzo wysokie szpilki z odkrytą piętą. Jeśli potrzebujesz eleganckich sandałów, dużo lepiej sprawdzi się słupek 3-5 cm albo stabilny koturn. Efekt nadal będzie kobiecy, ale znacznie wygodniejszy.

Ostrożnie także z ciężkimi, masywnymi sandałami trekkingowymi noszonymi do miejskich stylizacji. Są wygodne, ale nie zawsze korzystnie wyglądają z sukienką czy lnianymi spodniami. Jeśli lubisz mocniejszą podeszwę, wybierz model bardziej "miejski": skórzany, w jednym kolorze, bez zbyt sportowych taśm i kontrastowych wstawek.

Lepiej unikać też tanio wyglądających połyskliwych materiałów, neonowych kolorów i przesadnej liczby ozdób. Latem 2026 modne są detale, ale bardziej eleganckie niż krzykliwe.

Najlepszy wybór na lato 2026? Sandały wygodne, stabilne i nowoczesne: koturny 3-6 cm, modele T-bar, szerokie paski, skórzane japonki i plecionki boho. To fasony, które pasują kobietom po 50., bo dodają lekkości, są praktyczne i nie wyglądają ani zbyt zachowawczo, ani zbyt młodzieżowo.





