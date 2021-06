Zakładają majtki od bikini zamiast topu! To hit wakacji 2021?

Trudno w to uwierzyć, ale na TikToku jednym z największych modowych hitów wakacji 2021 są majtki od bikini zamiast topu. Jak to możliwe?

Trik, który podbija Internet! Majtki od bikini zamiast topu

Wszystko zaczęło się od jednej z influencerek. Wrzuciła ona wideo, w którym zademonstrowała zaskakującą i banalną sztuczkę - użyła dołu od bikini zamiast topu. Trik bardzo szybko rozniósł się po sieci, gdy inne użytkowniczki zaczęły wrzucać podobne filmiki z hashtagiem #swimsuithack i pokazywać, że to naprawdę prosty i nietypowy sposób na zmianę wakacyjnego wizerunku.

Czy będzie to hit lata 2021? Wiele na to wskazuje - nagrania obejrzano już ok. 11 milionów razy!

Majtki od bikini zamiast topu. Jak wykonać nowy trend z TikToka?

Choć wydaje się to praktycznie niemożliwe, majtki zamiast topu to naprawdę proste zadanie. Jeśli chcesz je wykonać, będziesz potrzebował dwóch par majtek do bikini. Jedną parę przełóż przez głowę i ramię, a część, którą zasłaniasz pośladki, umieść na jednej z piersi. Powtórz czynność z drugą parą i zasłoń drugą pierś.

