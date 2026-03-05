Spis treści: Zrobisz w niej furorę. Sukienka w stylu Katarzyny Cichopek idealna na wiosnę Na czym polega dopamine dressing? Owocowe wzory: jeden z najważniejszych trendów wiosny 2026

Pełen rozkwit - tak można już mówić o wiosennych trendach. Nowej pory roku nie może się doczekać wielu z nas, w tym Katarzyna Cichopek. Prezenterka halo tu polsat z pewnością przygotowała już garderobę. Niektóre jej elementy możemy zobaczyć już w programie. Ostatnio gwiazda założyła długą, dopasowaną sukienkę obsypaną drobnym wzorem. Nie, wcale nie chodzi o kwiaty.

Zrobisz w niej furorę. Sukienka w stylu Katarzyny Cichopek idealna na wiosnę

W nadchodzącym sezonie wielki powrót zaliczą m.in. grochy. Miejsca w gronie najważniejszych trendów z pewnością nie oddadzą im wspomniane kwiaty. Wiosna kojarzy się z tym wzorem szczególnie - w końcu to czas, by stylowo rozkwitnąć po mroźnej zimie. Tutaj inspiracją może stać się właśnie Katarzyna Cichopek. Gwiazda uwielbia kwieciste sukienki, ale ostatnio najwyraźniej do gustu przypadł jej zupełnie inny wzór.

Prezenterka uwielbia kobiece stylizacje podkreślające figurę. W jednym z wydań programu miała na sobie białą suknię maxi, w której prym wiodły drobne, czerwone truskawki z zielonymi listkami i łodygami. W kreacji uwagę zwracało również ozdobne marszczenie i elegancki kołnierzyk oraz rozcięcie u dołu. Cichopek dobrała do niej sandałki w jasnym kolorze.

Katarzyna Cichopek w sukience w subtelne kwiaty. Kreacja pełna wdzięku idealna na wiosnę AKPA AKPA

Na czym polega dopamine dressing?

Owocowe printy wiosną również przeżyją swoisty renesans. Wpisują się w trend "dopamine dressing", który już na dobre rozkręcił się na Instagramie. Termin ten łączy wybór kolorowych i wyrazistych ubrań z pozytywnym wpływem na samopoczucie. Warto wspomnieć, że w psychologii ubioru kolory i wzory są niezwykle ważne - dodają pewności siebie i poprawiają nastrój. Może tej wiosny warto pozwolić sobie w tej kwestii na odrobinę szaleństwa? Najważniejsze jest to, by w swoich stylizacjach czuć się po prostu świetnie.

Owocowe printy powróciły w wielkim stylu. To hit wiosny 2026 WWD Getty Images

W estetykę tą idealnie wpisują się owocowe wzory - zdobione nimi ubrania kojarzą się z radością, energią i powrotem do natury. Ostatnio coraz częściej mówi się o odchodzeniu od modowego minimalizmu na rzecz bardziej wyrazistych barw czy printów. Może warto spróbować? To doskonały sposób na modowe eksperymenty i przede wszystkim dobry humor.

Owocowe wzory: jeden z najważniejszych trendów wiosny 2026

Jakie owocowe printy będą królować na ubraniach?

Truskawki i owoce jagodowe - stają się popularne zwłaszcza w połączeniu z motywami kwiatowymi. To prosty sposób na romantyczną stylizację - taką jak u Katarzyny Cichopek,

Wiśnie - owoce w kolorze intensywnej czerwieni z pewnością będą jednym z najpopularniejszych motywów. Będą zdobić nie tylko sukienki, ale również kardigany czy torebki,

Cytrusy - print jest na topie już od zeszłego roku. Wystarczy wspomnieć o białych, letnich sukienkach zdobionych w cytryny, limonki, a nawet pomarańcze. Taka kreacja to gwarantowany zastrzyk pozytywnej energii - nie tylko w wakacje,

W stylu retro - owoce będą też miały bardziej artystyczną odsłonę. Styl vintage, a może te wyglądające na malowane akwarelami? To z pewnością oryginalny wybór.

Owocowe printy świetnie komponują się zarówno z pastelowymi kolorami, np. modnym "butter yellow", jak i bardziej intensywnymi barwami. Świetnym tłem dla nich będzie też kolor roku Pantone, czyli "Cloud Dancer".

Stylowe inspiracje, które odmienią każdy look Canva Pro INTERIA.PL

