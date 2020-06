MODA |

Ogromne worki, mikroskopijne puzderka, eleganckie listonoszki w stylu retro – w tym sezonie torebki grają w stylizacji pierwsze skrzypce. Niezależnie od tego, w jakim stylu ubieramy się na co dzień, z pewnością znajdziemy w ofercie projektantów coś dla siebie. W modzie są bowiem obecnie zarówno fasony minimalistyczne, jak i te nieco bardziej ekstrawaganckie.

1 / 10

Wyraziste akcesoria to niezawodny sposób na to, by dodać stylizacji charakteru. A jednym z kluczowych dodatków jest bez wątpienia torebka. Ma ona nie tylko pomieścić najpotrzebniejsze przedmioty, ale i wyróżniać się niebanalnym designem. Projektanci pomyśleli jednak również o zwolenniczkach pragmatycznego podejścia do ubioru.