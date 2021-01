​Kawa latte jest najmniej ekologiczna ze wszystkich rodzajów kaw

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, po który chętnie sięgamy w różnych odsłonach, od mocnego espresso, po delikatne latte. Najnowsze badania pokazują, jak nasze kawowe nawyki wpływają na środowisko. Naukowcy zbadali ślad węglowy kawy, czyli obliczyli ilość gazów cieplarnianych emitowanych podczas jej przygotowania. Dla środowiska najbardziej szkodliwa jest kawa latte.

Zdjęcie Latte, biała czy espresso? Wiemy już, która kawa najmocniej szkodzi środowisku /123RF/PICSEL

Naukowcy z University College London przyjrzeli się czterem standardowym napojom kawowym, tym najczęściej zamawianym, i porównali ich ślad węglowy. Okazuje się, że latte jest dla środowiska jednym z najgorszych napojów, ponieważ ma największy ślad węglowy. Zaraz za latte znalazło się cappuccino, flat white, a na końcu espresso.

Reklama

W raporcie opublikowanym w "Journal of the Royal Geographical Society" badacze Mark Maslin i Carmen Nab ujawnili, że ślad węglowy latte wynosi około 0,55 kg, cappuccino 0,41 kg, flat white 0,34 kg, espresso ok. 0,28 kg.

Co zrobić, aby kawa latte była bardziej ekologiczna? Badacze wskazali, że używanie alternatywnych produktów mlecznych sprawiłoby, że ulubiona kawa byłaby znacznie bardziej przyjazna dla środowiska. Naukowcy przekonują również, że zmiany w łańcuchach upraw i dostaw - a także w sposobie jej konsumpcji - mogą obniżyć ślad węglowy kawy nawet o 77 proc.