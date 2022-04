Gościnią najnowszego odcinka podcastu "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" była Olga Kozierowska. Kobiety postanowiły porozmawiać o najnowszej książce Olgi pt."Miłość to czasownik" którą autorka traktuje jako spowiedź na temat swojej długoletniej relacji. "Związek potrzebuje ruchu, wysiłku i zaangażowania. Zostawiony sam sobie umiera" - brzmi opis lektury. W jaki więc sposób powinniśmy o niego dbać?

Update związku na "wysokich wibracjach"

"Wspólne przypominanie sobie gorących i wzruszających momentów na początku związku, pozwala przywołać te emocje" - twierdzi Olga Kozierowska. Co zrobić, żeby nie popaść w rutynę? Olga przyznaje, że pierwszy kryzys w relacji ze swoim długoletnim partnerem, przeżyła, kiedy przestali używać swoich "wersji demo" .

To jest ten moment, kiedy zdejmujesz różowe okulary, nie powstrzymujesz silną wolą swojego "foszka", on w pewnym momencie woli gdzieś wyjść (...). To jest ten pierwszy moment na "update" w związku radzi Olga Kozierowska

Olga Kozierowska z Katarzyną Zdanowicz rozmawiała nie tylko o życiu zawodowym, ale również o relacjach, związkach i o społecznych oczekiwaniach, ciążących na kobietach

Olga Kozierowska zaznacza, że taka chwila jest naturalną w każdej romantycznej relacji, pomimo tego, że kobietom często jest trudno to zaakceptować. Co jeśli nie możemy pogodzić się z tym, że nasz partner nie chce całego swojego czasu poświęcać tylko nam? "Warto się zastanowić, jaki jest tego powód: czy mamy własne życie? Czy mamy potrzebę nadmiernej kontroli? A może jesteśmy "człowiekiem bluszczem", który oplata drugą osobę?

Jeżeli ja chcę być szczęśliwa, to nie mogę oczekiwać od partnera, że on mi da to szczęście na talerzu, bo to będzie jego szczęście, nie moje dodaje

Siedem lat temu był czuły i kupował mi błyskotki. A teraz?

Takie pytanie często zadają sobie kobiety." Dlaczego mój partner na początku związku był romantyczny, a teraz przestał? Może już mnie nie kocha?" Olga Kozierowska odpowiada pytaniem na pytanie: "A jaka ty byłaś siedem lat temu?".

Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, warto usiąść i porozmawiać. Ale żeby mądrze rozmawiać i coś z tego było, to trzeba najpierw porozmawiać ze sobą: co chcę? , czego nie chcę?, za czym tęsknię? tłumaczy autorka

Mężczyźni cały czas słyszą, że coś z nimi jest nie tak

Kiedy nie dostajemy od partnera komplementów, czujemy się niedoceniane i pominięte, warto zastanowić się, jak często my chwalimy naszego partnera. Czy kiedy pomoże nam np. w obowiązkach domowych, to zamiast mu podziękować, szukamy "dziury w całym" i wyliczamy każdą niedomytą szklankę? Olga Kozierowska przed napisaniem swojej książki zapytała o to mężczyzn. Okazało się, że nie uzyskują oni słów uznania. To kobiety są przyzwyczajone do ich słyszenia. Może pora to zmienić?

Kobiety nie są w stanie tkwić w byle jakich związkach - za to mężczyźni są - przyznaje Olga Kozierowska

Badania pokazują, że coraz więcej kobiet odchodzi z "byle jakich" relacji, za to mężczyzni mają większy problem z ich kończeniemi, nadal w nich tkwią - przyznaje Olga Kozierowska. Dlaczego? Często z wygody, a często zwyczajnie z powodu zdrady "na boku". Związek jest, jaki jest, ale też jest obiad, posprzątany dom, wyprasowane ubrania, a inne potrzeby mężczyzna zaspokaja sobie z "inną"

Młodzi mężczyźni nie chcą się żenić, bo wikt i opierunek nie jest już za darmo - śmieją sie młode dziewczyny zauważa Olga Kozierowska

Zobacz cały odcinek podcastu "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" z Olgą Kozierowską:

