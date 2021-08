Najpopularniejsze imiona męskie. Gwiazdy sugerują się rankingiem?

Antoni: Najpopularniejsze imię męskie w Polsce

Niezmiennie od lat numerem jeden jest Antoni. Geneza imienia sięga starożytnego Rzymu i rodu Antoniuszy. Starożytny "Antonius" nie stracił na popularności, wręcz przeciwnie. Sława św. Antoniego Pustelnika sprawiła, że imię to stało się synonimem życia w samotności i ascezie. Z czasem chrześcijanie przypisywali św. Antoniemu inne zasługi.

Modlono się do niego w czasie epidemii, pożarów i wierzono, że jest niezastąpionym opiekunem zwierząt. Obecnie wiele osób zwraca się do Antoniego, kiedy coś zgubi.

Kult św. Antoniego Padewskiego wciąż jest podtrzymywany przez wiernych, swoje zasługi w tej kwestii mają franciszkanie. W drugiej połowie XX wieku imię straciło na popularności. Do łask powróciło w ostatnich dekadach.



Gdyby ta moda nagle się skończyła i tak nie zapomnielibyśmy o tym imieniu. Powód? Wiele nazw miejscowości pochodzi od Antoniego, podobnie jest z nazwiskami.

W kanonie lektur także nie brakuje Antków, kiedy weźmiemy pod lupę dzieła Bolesława Prusa lub Władysława Reymonta.

Jan: Potrafi oczarować kobiety

"Bóg jest łaskawy" tak można przetłumaczyć imię pochodzące z języka hebrajskiego, które upodobali sobie Grecy i przerobili na "Ioannes". I to nie był koniec, ponieważ imię Jan popularne w Polsce, zrobiło zawrotną karierę w Europie. Stąd takie bogactwo Janów i Janin... Wróćmy jednak do męskiego odpowiednika. Janek, Jasiek, Jasio, Jaś... Znacie to? Chyba nie ma przedszkola i klasy, w której nie byłoby Jana.



"Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał". Czy Jan chętnie przyswaja wiedzę? Patrząc na listę znanych i wykształconych Janów nie ma wątpliwości, że mężczyźni noszący to imię są inteligentni, błyskotliwi, skłonni do podejmowania ryzyka i bez skrępowania wrażają własną opinię, to urodzeni dyplomaci.



Św. Jan Chrzciciel, Jan Kochanowski, Jan Zamoyski, Jan Chryzostom Pasek, Jan Paweł II. Po to imię chętnie w swojej twórczości sięgał Henryk Sienkiewicz i Juliusz Słowacki.

Jakub: "Piętaszek"?

Imię o hebrajskich korzeniach pochodzi od słowa pięta "aqueb". Biblijny Jakub to patriarcha, który stał się inspiracją dla malarzy i rzeźbiarzy. W Polsce w XIII wieku bez problemu można było spotkać Jakuba na placu targowym, popularność rosła z każdym stuleciem.

Dopiero w XIX wieku popularność zmalała. Imię to częściej nadawano na wsiach lub żydowskich domach. Kiedy sięgniemy do literatury na słynnym "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego bawił się Jakub Mikołajczyk. Imieniny Jakuba przypadają siedem razy w roku, co świadczy o popularności, najbliższe będą obchodzone 9 października.

Mężczyźni o tym imieniu nie są egoistami. Mają doskonałą intuicje do ludzi. Szybko potrafią ocenić ryzyko. Bez wahania można powierzyć im tajemnice. Są wsparciem dla rodziny i bliskich w trudnych sytuacjach. Uparcie dążą do celu, ale nie po przysłowiowych "trupach". Drugi człowiek ma fundamentalne znaczenie w ich życiu.



Zdjęcie Zjawisku tzw. mody imienniczej od lat przyglądają się naukowcy. Pierworodny syn często dostawał imię po ojcu lub dziadku / Getty Images

Aleksander: Z tobą jest bezpiecznie

Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie, powinien mieć wśród bliskich Aleksandra. Imię pochodzące z języka greckiego oznacza mężczyznę, który niczym tarcza odpiera wszelkie ataki na siebie i bliskich. To imię nosili przywódcy, malarze, poeci, pisarze oraz politycy.

Mężczyźni, którzy noszą to imię to urodzeni stratedzy. Pamiętacie szachistę Aleksandra Alechina? Rosyjski geniusz szachowy zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, znaleziony przez pokojówkę w hotelu. Jednak jego styl gry nadal pozostaje niedościgniony dla współczesnych graczy.

Alechin nie był jedynym Aleksandrem, który budził podziw. Aleksander III Wielki zwany Macedońskim rozsławił to imię. Chętnie wybierali je także papieże np. Aleksander VII, który dał się poznać jako przeciwnik nepotyzmu. Dynastia Romanowów także chętnie sięgała po to imię. Aleksander Fredro pokazał, że wnikliwa obserwacja i poczucie humoru są doceniane w towarzystwie.



Franciszek: Zawsze można na ciebie liczyć

Pierwszą piątkę zamyka imię Franciszek, który w życiu ceni dobra materialne. Mężczyźni noszący to imię cenią sobie życie na przyzwoitym poziomie, ale nie są tytanami pracy. To germańskie imię z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularne.

Obecnie w Polsce nosi je już ponad 3400 mężczyzn. Franek, Franio, Franuś... A kiedyś nawet Froncek i Francik. Imię nadawane władcom w Niemczech i Austrii w Polsce także doczekało się godnych ambasadorów np. Franciszek Bohomolec, Franciszek Zabłocki, Franciszek Groń-Gąsiennica.

Jeżeli myślisz, że obrazisz Franka nic bardziej mylnego. Mężczyźni noszący to imię nie przejmują się opiniami innych na swój temat, są lojalni, odważni i chętni do pomocy. Jest jeszcze coś... Szybko się zakochują.

