Kim jest wróżka Aida Kosojan-Przybysz?

Wróżkę Aidę Kosojan-Przybysz w mediach społecznościowych obserwują dziesiątki tysięcy internautów - na samym Instagramie jest ich już dokładnie 54 tys. Polska wizjonerka pochodzenia ormiańskiego twierdzi, że dar do przepowiadania przyszłości odziedziczyła po mamie i babci. Niecodzienną i wyjątkową umiejętność wykorzystuje do tego, aby wspierać Polaków w trudnych chwilach, poprawiać samopoczucie psychiczne i pomóc przyciągnąć do swojego życia miłość, zdrowie i obfitość. W tym również celu organizuje specjalne warsztaty, na których porusza różne tematy dotyczące m.in. postrzegania świata. Ponadto z fanami jest również w stałym kontakcie w sieci, gdzie publikuje nie tylko motywacyjne posty, ale również prowadzi spotkania na żywo.

Aida Kosojan-Przybysz ma dla Polaków nowe przesłanie. Wyjaśniła jak odzyskać radość życia

Tym razem wróżka Aida-Kosojan Przybysz na Facebooku i Instagramie opublikowała post dotyczący smutku, który często nam towarzyszy. Napisała jak uwolnić się od "pułapek wyobraźni" i pokonać przygnębienie.

Smutek, jak cienki szal z pajęczyny, potrafi uwięzić Twoje emocjonalne skrzydła. Niepokój i żal starannie robią swoją robótkę na szydełku. Tylko głęboki wdech świeżego powietrza nadziei potrafi przywrócić spokój i dodać sił, by móc ponownie rozprostować skrzydła i uwolnić się z pułapek tworzonych wyobraźnią. napisała wizjonerka

Jak widać wróżki Aida twierdzi, że niezwykle ważne jest życie w zgodzie z własnym sumieniem tu i teraz. Smutek, niepokój i żal potrafią uprzykrzyć życie, dlatego jej zdaniem wizjonerki warto z nimi walczyć i nie dopuścić do tego, by nami zawładnęły.

Jaki jest Twój sposób na poprawienie nastroju? zapytała wróżka Aida