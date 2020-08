​Sezon na uważność

Coraz więcej mówi się o mindfulness, czyli koncepcji uważnej obecności. Lockdown sprawił, że nauczyliśmy się inaczej patrzeć na rzeczy, które towarzyszą nam na co dzień. Przykładamy do nich coraz większą uwagę i czerpiemy z nich więcej niż wcześniej.

Co to jest mindfulness?

Mindfulness to uważna obecność. Polega na świadomym procesie przeżywania, byciu obecnym tu i teraz, przy zaangażowaniu jak największej liczby zmysłów. Podstawą praktyki mindfulness jest docenianie każdej chwili, taką jaka jest, każdego doświadczenia.

Koncepcja uważności wzbudza coraz większe zainteresowanie. Powodów jest wiele - natłok informacji, od którego chcemy odpocząć, moda slow life i lockdown, który pozwolił nam cieszyć się małymi rzeczami. W treningu uważności wiele osób poszukuje szansy na wykształcenie otwartości wobec nowych doświadczeń, zmniejszenie lęku i osiągnięcie stanu relaksacji. Dzięki uważnej obecności można nauczyć radzić sobie z negatywnymi emocjami, czerpać energię z życia, cieszyć się z prostych, nawet najbardziej banalnych rzeczy, jakie przynosi ze sobą każda w pełni przeżywana chwila.

Mindfulness w praktyce

Już od kilku lat popularnością cieszą się treningi uważności, polegające na wyćwiczeniu nowych nawyków, a także kursy dla przyszłych trenerów tej sztuki. Modna stała się też medytacja, z którą często jest utożsamiane pojęcie mindfulness. W tym sezonie można jednak zauważyć coś jeszcze: praktyki uważności są przenoszone na takie sfery jak jedzenie (slow food), moda (slow fashion) czy uroda (slow beauty, w którym największe znaczenie ma dbanie o naturalne piękno). Koncepcja uważności ma też coraz większe przełożenia na nowy nurt we wnętrzach - wpisujące się w nią aranżacje mają pomóc się wyciszyć i wypocząć. Z mindfulness łączy się również biofilia, czyli poszukiwanie związków z naturą. Tak naprawdę te przykłady można mnożyć, bo codzienne życie jest doskonałą okazją do kultywowania uważnej obecności.

Medytacja kawy

Modę na mindfulness wyczuwają też marki, szczególnie te rzemieślnicze. Jedną z nich jest Etno Cafe, polski producent kawy kraftowej, który przebudowuje swoją komunikację wokół koncepcji uważności. Symbolem tej zmiany stały się nowe opakowania kaw zawierające kolaże łączące elementy popkultury ze sztuką wysoką. Ich celem jest uruchomienie nowych skojarzeń, które pozwalają skupić się na detalach i bardziej świadomie czerpać przyjemność z picia kawy.

- Idee związane z szeroko pojętym mindfulness rodzą się z potrzeby ludzi co jakiś czas i pod różnymi nazwami, ale chodzi w nich w zasadzie o to samo - o zwiększoną wrażliwość i świadomość - powiedziała Karolina Kuganda, Head of Marketing, Etno Cafe. - Dzięki doświadczeniu kwarantanny poczuliśmy na własnej skórze, że można żyć inaczej, że dniem można się nasycić i czerpać z niego więcej. Wiele osób odkryło, że w kawie, którą bardzo lubią, można doszukać się nieznanego wcześniej niuansu smakowego czy specyfiki plantacji, z jakiej pochodzi.