Startuje podcast "Żony warszawy. Historie Prawdziwsze"

Żony Warszawy. Odcinki

Podcast "Żony warszawy. Historie Prawdziwsze" to kompan programu "The Real Housewives. Żony Warszawy", pierwszej polskiej edycji światowego fenomenu o emocjonujących perypetiach kobiet z wyższych sfer. Choć program jest formatem reality, to magia telewizji - i montażu - rządzi się swoimi prawami. Dlatego stworzyliśmy tę wyjątkową przestrzeń, w której nasze bohaterki mogą opowiedzieć o sobie jeszcze więcej. Dzięki temu dadzą się lepiej poznać użytkownikom Interii i widzom.

Zdjęcie "Żony Warszawy. Podcast wideo" / materiały prasowe