System identyfikujący odpady. Na workach pojawią się specjalne naklejki

Od 1 maja na terenie leżącego w województwie podkarpackim Jarosławia ruszy pilotażowy system kodowania worków na śmieci. Jego celem jest uszczelnienie gospodarki odpadami oraz poprawa jakości segregacji. Co więcej, wspomniany system ma ograniczyć podrzucanie śmieci - problem, który wielokrotnie zgłaszany był przez zarządców nieruchomości.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej miasta, naklejki otrzyma "Każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Zestaw startowy przygotowany przez gminę zawiera 50 sztuk specjalnych oznaczeń z kodem kreskowym oraz indywidualnym numerem służącym do ewidencji. Naklejki umieszcza się na workach w dobrze widocznym miejscu i zgodnie z zasadą "jedna naklejka - jeden worek", niezależnie od ich frakcji.

Zestawy z oznaczeniami są wydawane od 16 marca bieżącego roku. Mieszkańcy Jarosławia mogą odebrać je w Urzędzie Miasta. W momencie, gdy naklejki się skończą, nowe pakiety będzie można uzyskać w tym samym miejscu. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, po odbiór pakietów zgłasza się ich zarządca.

Od 1 maja na terenie leżącego w województwie podkarpackim Jarosławia ruszy pilotażowy system kodowania worków na śmieci ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Naklejki na workach ze śmieciami. Czy przewidziane są kary?

Wiele osób ma wątpliwości co do planowanego systemu identyfikującego. Dotyczą one między innymi potencjalnych kar. Czy za brak naklejek na workach przewidziane są jakieś grzywny? Okazuje się, że nie.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej miasta: "Nadchodzący pilotaż ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Jego celem nie jest nakładanie sankcji, ale wypracowanie optymalnych standardów segregacji". Na wspomnianym portalu wskazano, że worki bez naklejek również będą odbierane, zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

Podkreślono również to, że wprowadzenie kodów stanowi wspólny interes, ponieważ może przyczynić się do usprawnienia recyklingu i tym samym zmniejszenia ryzyka kar finansowych grożących gminom za nieosiąganie określonych poziomów odzysku.

"Efekt? Oszczędność dla portfeli nas wszystkich i niższe opłaty za segregowanie śmieci" - czytamy na stronie miasta Jarosław.

