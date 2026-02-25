Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Opady deszczu na Pomorzu oraz na południowym zachodzie. Z kolei na północnym wschodzie kraju możliwe słabe opady śniegu.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 3 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 10 st. C będzie na zachodzie Polski.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 9 st. C w centrum do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W piątek w południowej połowie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. W północnej połowie umiarkowane i duże, tam również przelotne opady deszczu - wynika z prognozy IMGW. Będzie jeszcze cieplej, ponieważ termometry wskażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 14 st. C w centrum do 17 st. C na zachodzie.

W sobotę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające od zachodu do dużego. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie kraju, w centrum i na północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na północy i północnym wschodzie, ok. 12 st. C na zachodzie, najwyższe wartości, bo do 15 st. C na południu kraju.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Opady deszczu możliwe na południowym zachodzie i w centralnej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie i w Kotlinie Jeleniogórskiej, ok. 7 st. C w centrum do 12 st. C na zachodzie - prognozuje IMGW.

Eksperci wskazują na powrót zimy w Polsce

Amerykańskie i europejskie modele pogodowe nie wykluczają powrotu zimy do Polski w drugim tygodniu marca. Wówczas, zdaniem ekspertów, należy spodziewać się sporego ochłodzenia i opadów śniegu.

"Temperatury miałyby spadać nocami poniżej zera, przeważnie do -5/-10 stopni, a na południu, zwłaszcza na terenach górzystych, nawet do -15/-20 stopni. (…). Przy średniej poniżej zera trzeba się spodziewać opadów śniegu, w szczególności na wyżej położonych obszarach, ale również miejscami na nizinach. Największe prawdopodobieństwo utworzenia się pokrywy śnieżnej o grubości od 1 do 15 centymetrów obejmować będzie województwa południowe i wschodnie. Mniejsze ryzyko obejmie regiony zachodnie. Najwięcej śniegu może spaść w górach, nawet 20-30 cm" - informuje serwis TwojaPogoda.pl.

