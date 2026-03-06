Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy kraju możliwe zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na krańcach północnych, ok. 12 st. C w centrum do 15 st. C na południu i południowym zachodzie.

W sobotę przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Tylko na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i lokalnie do dużego. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 10 st. C na północy Polski, ok. 13 st. C w centrum kraju, a najwyższe wartości, bo do 16 st. C, będą na południu.

W niedzielę na zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, nad resztą Polski zachmurzenie małe lub bezchmurnie - prognozują eksperci z IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C do 14 st. C.

W poniedziałek na wschodzie Polski zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na zachodzie umiarkowane i duże. Słabe opady deszczu możliwe głównie na krańcach południowo-zachodnich. Termometry wskażą od ok. 12 st. C na północy do 16 st. C na południu.

We wtorek na południu zachmurzenie małe lub bezchmurnie, nad resztą kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tam również możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na krańcach północnych, ok. 13 st. C w centrum do 17 st. C na południu - wynika z prognozy IMGW.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami rozpogodzenia. W wielu regionach słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od ok. 12 st. C na krańcach północnych kraju do 18 st. C na południowym zachodzie.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie i południu kraju rozpogodzenia. Ponownie w wielu miejscach przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 12 st. C do 17 st. C. Chłodniej będzie nad samym morzem, tam ok. 10 st. C.

Najbliższe dni będą ciepłe i słoneczne, ale w niektórych regionach kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu Pawel Murzyn/East News East News

Śnieżyce i mrozy wrócą niebawem do Polski?

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że w marcu do Polski wróci zima. "Jak wynika z danych amerykańskiego modelu pogodowego GFS, jak i europejskiego ECMWF, ze znacznie większymi zmianami w pogodzie przyjdzie nam się zmierzyć od około 17 marca, gdy na przechodzący układ niżowy nasunie się zimna masa powietrza z dalekiej północy" - czytamy.

Wówczas deszcz miałby zmieniać się w śnieg, i jak dodaje TwojaPogoda.pl -

"w kolejnych dniach pod śniegiem znajdzie się większy obszar Polski, a w ostatniej dekadzie marca incydentów zimowych będzie się zdarzać znacznie więcej".

"Musimy się liczyć z powrotem zimowej aury, która po kilkutygodniowym panowaniu wyjątkowo wczesnej wiosny, może wywołać poważne zakłócenia nie tylko w naszym codziennym życiu, ale też w budzącej się do życia przyrodzie. Skutki mogą być fatalne. Oby te prognozy się nie sprawdziły" - informuje TwojaPogoda.pl.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL