A było już tak pięknie. Niestety, do Polski wróci zima. Podano datę
Pogodnie, słonecznie i ciepło - tak w najbliższych dniach powinna prezentować się w Polsce pogoda. W niektórych regionach kraju temperatura zbliży się do 20 st. C, ale lokalnie mogą pojawić się również przelotne opady deszczu. Niestety, niektóre modele pogodowe mają wskazywać na powrót zimy pod koniec marca.
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W piątek na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy kraju możliwe zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na krańcach północnych, ok. 12 st. C w centrum do 15 st. C na południu i południowym zachodzie.
W sobotę przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Tylko na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i lokalnie do dużego. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 10 st. C na północy Polski, ok. 13 st. C w centrum kraju, a najwyższe wartości, bo do 16 st. C, będą na południu.
W niedzielę na zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, nad resztą Polski zachmurzenie małe lub bezchmurnie - prognozują eksperci z IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C do 14 st. C.
W poniedziałek na wschodzie Polski zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na zachodzie umiarkowane i duże. Słabe opady deszczu możliwe głównie na krańcach południowo-zachodnich. Termometry wskażą od ok. 12 st. C na północy do 16 st. C na południu.
We wtorek na południu zachmurzenie małe lub bezchmurnie, nad resztą kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tam również możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na krańcach północnych, ok. 13 st. C w centrum do 17 st. C na południu - wynika z prognozy IMGW.
W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami rozpogodzenia. W wielu regionach słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od ok. 12 st. C na krańcach północnych kraju do 18 st. C na południowym zachodzie.
W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie i południu kraju rozpogodzenia. Ponownie w wielu miejscach przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 12 st. C do 17 st. C. Chłodniej będzie nad samym morzem, tam ok. 10 st. C.
Śnieżyce i mrozy wrócą niebawem do Polski?
Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że w marcu do Polski wróci zima. "Jak wynika z danych amerykańskiego modelu pogodowego GFS, jak i europejskiego ECMWF, ze znacznie większymi zmianami w pogodzie przyjdzie nam się zmierzyć od około 17 marca, gdy na przechodzący układ niżowy nasunie się zimna masa powietrza z dalekiej północy" - czytamy.
Wówczas deszcz miałby zmieniać się w śnieg, i jak dodaje TwojaPogoda.pl -
"w kolejnych dniach pod śniegiem znajdzie się większy obszar Polski, a w ostatniej dekadzie marca incydentów zimowych będzie się zdarzać znacznie więcej".
"Musimy się liczyć z powrotem zimowej aury, która po kilkutygodniowym panowaniu wyjątkowo wczesnej wiosny, może wywołać poważne zakłócenia nie tylko w naszym codziennym życiu, ale też w budzącej się do życia przyrodzie. Skutki mogą być fatalne. Oby te prognozy się nie sprawdziły" - informuje TwojaPogoda.pl.
