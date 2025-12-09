Uwaga na niebezpieczne zabawki z Aldi

Sieć Aldi wskazuje, że drewniane zestawy zabawkowe marki Toylino, które oferowane były w sprzedaży od 19.11.2025 r., zostały pilnie wycofane. W wadliwych zabawkach stwierdzono ryzyko połknięcia i zadławienia się małymi elementami z uwagi na odpadający rzep oraz skaleczenia poprzez nierówne powierzchnie drewniane.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Drewniane zestawy zabawkowe

Marka: Toylino

Rodzaj produktu i kod:

Drewniane składniki do pieczenia, 4068706137921

Drewniane lody z akcesoriami, 4068706137938

Drewniany zestaw sałatkowy, 4068706137952

Drewniany zestaw warsztatowy, 4068706137976

Aldi apeluje do klientów

Osoby posiadające wadliwe produkty wskazane w komunikacie nie powinny ich używać. Zabawki opisane w ostrzeżeniu należy zwrócić do dowolnego sklepu Aldi.

"Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu. Produkt można zwracać do 09.01.2026 r. do sklepów Aldi" - informuje sieć.

