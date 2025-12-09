Aldi pilnie wycofuje produkty. Mowa o dużym zagrożeniu dla zdrowia
Sieć sklepów Aldi wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu czytamy, że z oferty znikają drewniane zestawy zabawkowe, z które z uwagi na wadę konstrukcyjną mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia.
Uwaga na niebezpieczne zabawki z Aldi
Sieć Aldi wskazuje, że drewniane zestawy zabawkowe marki Toylino, które oferowane były w sprzedaży od 19.11.2025 r., zostały pilnie wycofane. W wadliwych zabawkach stwierdzono ryzyko połknięcia i zadławienia się małymi elementami z uwagi na odpadający rzep oraz skaleczenia poprzez nierówne powierzchnie drewniane.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Drewniane zestawy zabawkowe
Marka: Toylino
Rodzaj produktu i kod:
- Drewniane składniki do pieczenia, 4068706137921
- Drewniane lody z akcesoriami, 4068706137938
- Drewniany zestaw sałatkowy, 4068706137952
- Drewniany zestaw warsztatowy, 4068706137976
Aldi apeluje do klientów
Osoby posiadające wadliwe produkty wskazane w komunikacie nie powinny ich używać. Zabawki opisane w ostrzeżeniu należy zwrócić do dowolnego sklepu Aldi.
"Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu. Produkt można zwracać do 09.01.2026 r. do sklepów Aldi" - informuje sieć.