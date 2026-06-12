Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na północy, zachodzie i w centrum kraju, a po południu na wschodzie lokalnie zachmurzenie małe - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie również burze, lokalnie grad. Choć mamy niemal połowę czerwca, to w szczytowej partii Tatr zapowiadane są przez IMGW opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm miejscami w centrum i do około 25 mm na wschodzie kraju

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 16 st. C do 20 st. C. Niższe wartości w rejonach podgórskich Karpat, tam lokalnie ok. 14 st. C.

W sobotę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, miejscami zagrzmi, lokalnie możliwy również grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C do 22 st. C. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam ok. 17 st. C - informuje IMGW.

W niedzielę bez większych zmian w pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na termometrach przeważnie od 14 st. C do 17 st. C. Odrobinę cieplej będzie na południowym wschodzie, tam do 19 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponownie przelotne opady deszczu, miejscami burze. Termometry wskażą od 17 st. C do 20 st. C. Chłodniej będzie lokalnie na północy Polski oraz w rejonach podgórskich, tam ok. 15 st. C.

We wtorek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 17 st. C na północy, ok. 19 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 22 st. C na południu i zachodzie Polski.

W czwartek na zachodzie Polski będzie upalnie 123RF/PICSEL

Od środy spore ocieplenie, w czwartek skwar

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu regionach miejscami przelotne opady deszczu. Odczujemy ocieplenie, a temperatura wyniesie ok. 21 s. C na północy, ok. 23 st. C w centrum do 27 st. C na południu kraju - wynika z prognozy IMGW.

W czwartek zachmurzenie na północy, w centrum i na wschodzie kraju umiarkowane i duże. Tam również przelotne opady deszczu. Nad resztą kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i nie powinno padać.

W niektórych regionach Polski będzie upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, ok. 26 st. C w centrum, ok. 29 st. C na południu, natomiast na zachodzie termometry wskażą nawet 31 st. C.

Fakty i mity o roślinach. Sprawdzone sposoby ogrodników Polsat