Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

We wtorek na ogół zachmurzenie duże, miejscami możliwe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu pojawią się w północno-wschodniej połowie Polski, natomiast na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe również burze - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na wybrzeżu, ok. 19 st. C w centrum, do 23 st. C na zachodzie i południu.

W środę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Nieco więcej chmur na północnym wschodzie i południu. Przelotne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze, pojawią się na północnym wschodzie i krańcach południowych.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 16 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, ok. 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południu i południowym zachodzie - wynika z prognozy IMGW.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie Polski przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 17 st. C nad samym morzem, ok. 23 st. C w centrum kraju, natomiast najwyższe wartości, bo do 28 st. C na południowym zachodzie.

W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego. W wielu regionach Polski pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C nad morzem, ok. 26 st. C w centrum, do 32 st. C na zachodzie.

Zapowiada się upalna sobota

W sobotę na południu kraju zachmurzenie małe, nad resztą Polski umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, a nawet grad na zachodzie, północy i krańcach wschodnich - wskazuje IMGW. W niektórych regionach będzie upalnie, a termometry wskażą od 26 st. C na północnym wschodzie, ok. 30 st. C w centrum, do 35 st. C na południowym zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie duże, możliwe liczne rozpogodzenia. Ponadto przelotne opady deszczu, burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C nad morzem, do 33 st. C na południu, centrum Polski i na zachodzie. Najchłodniej na Półwyspie Helskim, tam ok. 17 st. C.

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