Chciał wyrejestrować telewizor, Poczta Polska nie uznała pisma

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich - sprawa dotyczy obywatela, który wyrejestrował telewizor w piśmie do Poczty Polskiej, co nie zostało przez nią uznane, bo nie uczynił tego na formularzu z internetu czy w drodze osobistego stawiennictwa. W związku z tym obciążono go obowiązkiem zapłaty ponad 2 tys. zł z tytułu zaległych opłat abonamentowych wraz z odsetkami.

Jego pełnomocnik wniósł o umorzenie, wskazując, że wyrejestrowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nastąpiło w jego piśmie do PP z 2016 r. W 2025 r. Poczta Polska wystawiła tytuł wykonawczy za nieuiszczone opłaty abonamentowe za lata 2020-2024. Zajęto wierzytelności z rachunków bankowych skarżącego; wyegzekwowano całą należność wraz z kosztami egzekucyjnymi - informuje RPO.

Poczta Polska wskazywała, że mężczyzna jest zobowiązany do wnoszenia opłat abonamentowych, bo nie ma dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie odbiorników - wyjaśnia RPO.

Obywatel wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnioskując o uchylenie postanowień w swej sprawie. Jego zdaniem, wyłączenie możliwości pisemnego wyrejestrowania odbiorników narusza prawa obywatelskie, zwłaszcza co do osób niemobilnych, które nie mogą przybyć do placówki operatora oraz tych bez dostępu do Internetu - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej RPO.

Do jego sprawy przed sądem administracyjnym przystąpił RPO, wskazując, że ustawodawca powinien zapewnić różne możliwości zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika. Zdaniem RPO nie każdy może stawić się w placówce operatora i nie każdy ma możliwość obsługi internetu czy dostępu do niego.

Skoro przepisy budzą uzasadnione zastrzeżenia konstytucyjne, a ponadto nie przewidują procedury, w której Poczta Polska otrzymuje od obywatela zawiadomienie, wskazujące na wolę wyrejestrowania odbiornika w innej formie niż formularzowa, to obywatel nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu - wyjaśnia RPO.

Zapadł korzystny dla obywatela wyrok WSA ws. wyrejestrowania telewizora 123RF/PICSEL

Korzystny dla obywatela wyrok WSA w sprawie wyrejestrowania telewizora

W Biuletynie Informacji Publicznej RPO przekazano, że 25 marca 2026 r. WSA w Gliwicach wydał korzystny dla obywatela wyrok ws. wyrejestrowania telewizora, uchylając zaskarżone postanowienie i podzielając stanowisko RPO.

W ocenie sądu nie można uznać, że brak wypełnienia formularza i przesłanie zgłoszenia w formie zwykłej nie jest zgłoszeniem o jakim mowa w przepisie. Każdorazowo, niezależnie od formy, jest to oświadczenie osoby uprawnionej. Jeżeli wierzyciel otrzymuje tego rodzaju oświadczenie, winien zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu oświadczenia i wyrejestrować daną osobę bądź też przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania (albo złożenia w placówce pocztowej). Wierzyciel ma zatem, działając jako organ, umożliwić - zwłaszcza osobom starszym - wypełnienie formalnych obowiązków - wskazano w uzasadnieniu.

Suknie, które ukształtowały wizerunek postaci królowych w kinie, teatrze i operze © 2026 Associated Press