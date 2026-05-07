Anulował swój abonament RTV. Poczta zażądała 2 tys. zł. Jest wyrok sądu

Łukasz Piątek

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował ws. mężczyzny, który postanowił wyrejestrować swój telewizor, by nie płacić abonamentu RTV. Poczta Polska nie uznała jednak pisma od obywatela i obciążyła go zaległymi opłatami wraz z odsetkami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał niedawno wyrok w tej sprawie.

Starszy mężczyzna ogląda telewizję, siedząc w salonie z drewnianymi meblami i dużym oknem.
RPO interweniował ws. mężczyzny, który postanowił wyrejestrować swój telewizor, by nie płacić abonamentu RTV

Chciał wyrejestrować telewizor, Poczta Polska nie uznała pisma

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich - sprawa dotyczy obywatela, który wyrejestrował telewizor w piśmie do Poczty Polskiej, co nie zostało przez nią uznane, bo nie uczynił tego na formularzu z internetu czy w drodze osobistego stawiennictwa. W związku z tym obciążono go obowiązkiem zapłaty ponad 2 tys. zł z tytułu zaległych opłat abonamentowych wraz z odsetkami.

Jego pełnomocnik wniósł o umorzenie, wskazując, że wyrejestrowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nastąpiło w jego piśmie do PP z 2016 r. W 2025 r. Poczta Polska wystawiła tytuł wykonawczy za nieuiszczone opłaty abonamentowe za lata 2020-2024. Zajęto wierzytelności z rachunków bankowych skarżącego; wyegzekwowano całą należność wraz z kosztami egzekucyjnymi - informuje RPO.

Poczta Polska wskazywała, że mężczyzna jest zobowiązany do wnoszenia opłat abonamentowych, bo nie ma dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie odbiorników - wyjaśnia RPO.

Obywatel wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnioskując o uchylenie postanowień w swej sprawie. Jego zdaniem, wyłączenie możliwości pisemnego wyrejestrowania odbiorników narusza prawa obywatelskie, zwłaszcza co do osób niemobilnych, które nie mogą przybyć do placówki operatora oraz tych bez dostępu do Internetu - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej RPO.

Do jego sprawy przed sądem administracyjnym przystąpił RPO, wskazując, że ustawodawca powinien zapewnić różne możliwości zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika. Zdaniem RPO nie każdy może stawić się w placówce operatora i nie każdy ma możliwość obsługi internetu czy dostępu do niego.

Skoro przepisy budzą uzasadnione zastrzeżenia konstytucyjne, a ponadto nie przewidują procedury, w której Poczta Polska otrzymuje od obywatela zawiadomienie, wskazujące na wolę wyrejestrowania odbiornika w innej formie niż formularzowa, to obywatel nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu - wyjaśnia RPO.

Starsza kobieta siedząca tyłem do kamery, patrząca przed siebie w stronę telewizora, który stoi po drugiej stronie pokoju. Przed sobą seniorka ma dywan, na nim robota sprzątającego, a po lewej ścianę, pod którą ustawiona jest półka i inne szpargały.
Zapadł korzystny dla obywatela wyrok WSA ws. wyrejestrowania telewizora

Korzystny dla obywatela wyrok WSA w sprawie wyrejestrowania telewizora

W Biuletynie Informacji Publicznej RPO przekazano, że 25 marca 2026 r. WSA w Gliwicach wydał korzystny dla obywatela wyrok ws. wyrejestrowania telewizora, uchylając zaskarżone postanowienie i podzielając stanowisko RPO.

W ocenie sądu nie można uznać, że brak wypełnienia formularza i przesłanie zgłoszenia w formie zwykłej nie jest zgłoszeniem o jakim mowa w przepisie. Każdorazowo, niezależnie od formy, jest to oświadczenie osoby uprawnionej. Jeżeli wierzyciel otrzymuje tego rodzaju oświadczenie, winien zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu oświadczenia i wyrejestrować daną osobę bądź też przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania (albo złożenia w placówce pocztowej). Wierzyciel ma zatem, działając jako organ, umożliwić - zwłaszcza osobom starszym - wypełnienie formalnych obowiązków - wskazano w uzasadnieniu.

