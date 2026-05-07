Anulował swój abonament RTV. Poczta zażądała 2 tys. zł. Jest wyrok sądu
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował ws. mężczyzny, który postanowił wyrejestrować swój telewizor, by nie płacić abonamentu RTV. Poczta Polska nie uznała jednak pisma od obywatela i obciążyła go zaległymi opłatami wraz z odsetkami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał niedawno wyrok w tej sprawie.
Chciał wyrejestrować telewizor, Poczta Polska nie uznała pisma
Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich - sprawa dotyczy obywatela, który wyrejestrował telewizor w piśmie do Poczty Polskiej, co nie zostało przez nią uznane, bo nie uczynił tego na formularzu z internetu czy w drodze osobistego stawiennictwa. W związku z tym obciążono go obowiązkiem zapłaty ponad 2 tys. zł z tytułu zaległych opłat abonamentowych wraz z odsetkami.
Jego pełnomocnik wniósł o umorzenie, wskazując, że wyrejestrowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nastąpiło w jego piśmie do PP z 2016 r. W 2025 r. Poczta Polska wystawiła tytuł wykonawczy za nieuiszczone opłaty abonamentowe za lata 2020-2024. Zajęto wierzytelności z rachunków bankowych skarżącego; wyegzekwowano całą należność wraz z kosztami egzekucyjnymi - informuje RPO.
Poczta Polska wskazywała, że mężczyzna jest zobowiązany do wnoszenia opłat abonamentowych, bo nie ma dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie odbiorników - wyjaśnia RPO.
Obywatel wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnioskując o uchylenie postanowień w swej sprawie. Jego zdaniem, wyłączenie możliwości pisemnego wyrejestrowania odbiorników narusza prawa obywatelskie, zwłaszcza co do osób niemobilnych, które nie mogą przybyć do placówki operatora oraz tych bez dostępu do Internetu - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej RPO.
Do jego sprawy przed sądem administracyjnym przystąpił RPO, wskazując, że ustawodawca powinien zapewnić różne możliwości zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika. Zdaniem RPO nie każdy może stawić się w placówce operatora i nie każdy ma możliwość obsługi internetu czy dostępu do niego.
Skoro przepisy budzą uzasadnione zastrzeżenia konstytucyjne, a ponadto nie przewidują procedury, w której Poczta Polska otrzymuje od obywatela zawiadomienie, wskazujące na wolę wyrejestrowania odbiornika w innej formie niż formularzowa, to obywatel nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu - wyjaśnia RPO.
Korzystny dla obywatela wyrok WSA w sprawie wyrejestrowania telewizora
W Biuletynie Informacji Publicznej RPO przekazano, że 25 marca 2026 r. WSA w Gliwicach wydał korzystny dla obywatela wyrok ws. wyrejestrowania telewizora, uchylając zaskarżone postanowienie i podzielając stanowisko RPO.
W ocenie sądu nie można uznać, że brak wypełnienia formularza i przesłanie zgłoszenia w formie zwykłej nie jest zgłoszeniem o jakim mowa w przepisie. Każdorazowo, niezależnie od formy, jest to oświadczenie osoby uprawnionej. Jeżeli wierzyciel otrzymuje tego rodzaju oświadczenie, winien zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu oświadczenia i wyrejestrować daną osobę bądź też przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania (albo złożenia w placówce pocztowej). Wierzyciel ma zatem, działając jako organ, umożliwić - zwłaszcza osobom starszym - wypełnienie formalnych obowiązków - wskazano w uzasadnieniu.
