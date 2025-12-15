Auchan z pilnym ostrzeżeniem do klientów. Nie spożywaj, wyrzuć

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu czytamy, że z oferty sprzedażowej znika popularna przekąska, ponieważ zawiera w sobie zbyt dużo kadmu. Produktu wskazanego w komunikacie nie powinno się spożywać - apeluje Auchan.