Auchan z pilnym ostrzeżeniem do klientów. Nie spożywaj, wyrzuć

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu czytamy, że z oferty sprzedażowej znika popularna przekąska, ponieważ zawiera w sobie zbyt dużo kadmu. Produktu wskazanego w komunikacie nie powinno się spożywać - apeluje Auchan.

Auchan wycofał ze sprzedaży popularny produkt. Jest komunikat GIS
Auchan wycofał ze sprzedaży produkt. Jest komunikat GIS123RF/PICSEL

Uwaga na przekąskę z dużą ilością kadmu

Sieć Auchan informuje, że w trosce o zdrowie konsumentów ze sprzedaży wycofano orzeszki pinia marki Bakalland. Decyzję podjęto z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu zawartości kadmu w produkcie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu Pinia orzeszki 75 g

Producent FOODWELL SP Z O.O.

Kod kreskowy (EAN) 5900749010320

Numery partii: 0002516368/ 06.2026

Opakowanie orzeszków piniowych marki Bakalland o wadze 75 g, na którym widnieje wizerunek produktu oraz informacja o źródle cynku i magnezu. Tło jest żółte z grafiką orzechów i szyszek.
Auchan wycofuje ze sprzedaży orzeszki piniaINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do klientów

Osoby posiadające orzeszki wskazane w komunikacie nie powinny ich spożywać. Wadliwy produkt spożywczy należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan celem odzyskania należności.

