Auchan z pilnym ostrzeżeniem do klientów. Nie spożywaj, wyrzuć
Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu czytamy, że z oferty sprzedażowej znika popularna przekąska, ponieważ zawiera w sobie zbyt dużo kadmu. Produktu wskazanego w komunikacie nie powinno się spożywać - apeluje Auchan.
Uwaga na przekąskę z dużą ilością kadmu
Sieć Auchan informuje, że w trosce o zdrowie konsumentów ze sprzedaży wycofano orzeszki pinia marki Bakalland. Decyzję podjęto z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu zawartości kadmu w produkcie.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu Pinia orzeszki 75 g
Producent FOODWELL SP Z O.O.
Kod kreskowy (EAN) 5900749010320
Numery partii: 0002516368/ 06.2026
Auchan apeluje do klientów
Osoby posiadające orzeszki wskazane w komunikacie nie powinny ich spożywać. Wadliwy produkt spożywczy należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan celem odzyskania należności.