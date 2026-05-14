Ile obecnie wynosi ważność dowodu osobistego?

Dowód osobisty to dokument, który m.in. pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Ponadto umożliwia wyjechanie za granicę bez paszportu m.in. do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami okresy ważności dowodów osobistych wynoszą odpowiednio 10 lat - dla osób powyżej 12. roku życia i 5 lat - dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Jeśli zmienią się dane osobowe w dowodzie osobistym, na przykład nazwisko, należy jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu. Dowód z nieaktualnymi danymi zostanie unieważniony po 120 dniach od dnia zarejestrowania zmiany danych w rejestrze PESEL.

Nowe regulacje mają umożliwiać odbiór dowodu osobistego w organie innej gminy niż złożono wniosek 123RF/PICSEL

Dowody dla seniorów z dłuższym okresem ważności

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich zakłada wprowadzenie wielu zmian w kontekście dowodów osobistych, w tym m.in. usprawnienie oraz unowocześnienie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem, unieważnieniem oraz zarządzaniem dowodami osobistymi, przez dostosowanie obowiązujących przepisów do aktualnych potrzeb społecznych oraz standardów technologicznych.

"Wprowadzane zmiany obejmują w szczególności wydawanie dowodów osobistych z wydłużonym okresem ważności dla seniorów, ułatwienie wydawania dowodów osobistych w sytuacjach wyjątkowych, umożliwienie elastycznego wyboru miejsca odbioru dokumentu, jak również wprowadzenie ułatwień w zakresie zgłaszania jego utraty lub uszkodzenia" - czytamy w projekcie.

Autorzy proponowanych regulacji wskazują, że takie zmiany stanowią istotny krok w kierunku usprawnienia systemu administracyjnego i zwiększenia ochrony praw obywateli.

Wydłużenie okresu ważności wydawanego dowodu osobistego miałoby dotyczyć osób, które ukończyły 70. rok życia. Taki dokument miałby być ważny przez 15 lat od daty jego wydania - informuje polsatnews.pl.

Wdrożenie nowych rozwiązań ma na ograniczyć liczbę czynności administracyjnych związanych z obsługą osób starszych oraz zmniejszyć obciążenia organów gmin.

Ponadto nowe regulacje mają umożliwiać odbiór dowodu osobistego w organie innej gminy niż złożono wniosek.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.

"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowa Polsat