Będą istotne zmiany w dowodach osobistych seniorów. Mowa o 70-latkach
Rząd pracuje nad nowymi przepisami, które dotyczą dowodów osobistych. Projekt ustawy zakłada m.in. wydawanie takich dokumentów z wydłużonym okresem ważności dla seniorów.
Ile obecnie wynosi ważność dowodu osobistego?
Dowód osobisty to dokument, który m.in. pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Ponadto umożliwia wyjechanie za granicę bez paszportu m.in. do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami okresy ważności dowodów osobistych wynoszą odpowiednio 10 lat - dla osób powyżej 12. roku życia i 5 lat - dla dzieci poniżej 12. roku życia.
Jeśli zmienią się dane osobowe w dowodzie osobistym, na przykład nazwisko, należy jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu. Dowód z nieaktualnymi danymi zostanie unieważniony po 120 dniach od dnia zarejestrowania zmiany danych w rejestrze PESEL.
Dowody dla seniorów z dłuższym okresem ważności
Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich zakłada wprowadzenie wielu zmian w kontekście dowodów osobistych, w tym m.in. usprawnienie oraz unowocześnienie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem, unieważnieniem oraz zarządzaniem dowodami osobistymi, przez dostosowanie obowiązujących przepisów do aktualnych potrzeb społecznych oraz standardów technologicznych.
"Wprowadzane zmiany obejmują w szczególności wydawanie dowodów osobistych z wydłużonym okresem ważności dla seniorów, ułatwienie wydawania dowodów osobistych w sytuacjach wyjątkowych, umożliwienie elastycznego wyboru miejsca odbioru dokumentu, jak również wprowadzenie ułatwień w zakresie zgłaszania jego utraty lub uszkodzenia" - czytamy w projekcie.
Autorzy proponowanych regulacji wskazują, że takie zmiany stanowią istotny krok w kierunku usprawnienia systemu administracyjnego i zwiększenia ochrony praw obywateli.
Wydłużenie okresu ważności wydawanego dowodu osobistego miałoby dotyczyć osób, które ukończyły 70. rok życia. Taki dokument miałby być ważny przez 15 lat od daty jego wydania - informuje polsatnews.pl.
Wdrożenie nowych rozwiązań ma na ograniczyć liczbę czynności administracyjnych związanych z obsługą osób starszych oraz zmniejszyć obciążenia organów gmin.
Ponadto nowe regulacje mają umożliwiać odbiór dowodu osobistego w organie innej gminy niż złożono wniosek.
