Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie duże, a na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite. Przejaśnienia możliwe lokalnie na zachodzie kraju. Wysoko w górach opady śniegu, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Beskidach o 10 cm, w Tatrach o 20 cm - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu regionach Polski opady deszczu.

Termometry wskażą od 8 st. C do 12 st. C na południowym wschodzie, ok. 12 st. C w centrum i na zachodzie do 14-15 st. C na wschodzie. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 90 km/h, w górach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne - ostrzega IMGW.

W sobotę zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia, należy się również spodziewać przelotnych opadów deszczu, natomiast w górach opadów śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, ok. 10 st. C w centrum do 11 st. C na zachodzie i 12 st. C miejscami na południu. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

W niedzielę utrzyma się duże zachmurzenie, ale na południu możliwe są rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry wskażą od 9 st. C na północy Polski, ok. 11 st. C w centrum do 14 st. C na południowym wschodzie.

W poniedziałek nadal sporo chmur, gdzieniegdzie możliwe większe przejaśnienia. Nie będziemy rozstawać się z parasolami. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 8 st. C do 11 st. C.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st. C na Podhalu i 8 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C na południu i 11 st. C na zachodzie - wskazuje IMGW.

W środę nad Polską nadal duże zachmurzenie, na południowym zachodzie i południu z większymi przejaśnieniami, a miejscami też z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w północnej, północno-wschodniej oraz lokalnie w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 9 st. C do 13 st. C.

We czwartek na północy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub bezchmurnie - prognozują eksperci z IMGW. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 11 st. C na północnym wschodzie, ok. 13 st. C w centrum do 15 st. C miejscami na południu.

Niewykluczone, że na Wszystkich świętych aura się poprawi ZOFIA BAZAK East News

Co nas czeka w pogodzie na 1 listopada?

Niewykluczone, że w weekend 1 i 2 listopada nie będziemy musieli mieć przy sobie parasola, a na cmentarnych ścieżkach nie będzie ani kałuż, ani też błota, jak zwykle o tej porze roku, a stanie się tak za sprawą wpływu wyżu znad Bałkanów, który zapewni nam suchą pogodę - wskazuje serwis TwojaPogoda.pl.

"W godzinach nocnych i o poranku trzeba się liczyć z przymrozkami, głównie przy gruncie. Jednak w ciągu dnia szybko będzie się ocieplać. Po południu na termometrach zobaczymy od 6-10 st. C na wschodzie przez 10-12 st. C na większym obszarze do 13-15 st. C na zachodzie i południu" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

