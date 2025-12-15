Będzie przełom w pogodzie przed świętami? W tych regionach wróci zima
W tym tygodniu nie ma szansy na powrót do Polski zimy. Zamiast śniegu należy spodziewać się słabych opadów deszczu, a termometry wskażą nawet kilkanaście st. C. Aura może się jednak zmienić wraz z nadejściem świąt i jeśli obecne prognozy się potwierdzą, w wielu regionach kraju zrobi się wówczas biało.
Spis treści:
- Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?
- Weekend pod znakiem chmur i umiarkowanych temperatur
- Jeszcze w grudniu czeka nas powrót zimy?
Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?
W poniedziałek na południu i południowym zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, a lokalnie będzie nawet bezchmurnie. Więcej chmur jedynie w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Nad resztą kraju zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnieniami i rozpogodzenia - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Termometry wskażą od 3 st. C do 7 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. 2 st. C.
We wtorek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe rozpogodzenia. Rano na południu Polski mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do ok. 200 m. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 6 st. C. Cieplej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. 8 st. C.
Środa z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 2 st. C, ok. 4 st. C na północy, ok. 7 st. C w centrum, do 11 st. C na południu.
W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie ok. 3 st. C na północnym wschodzie, ok. 5 st. C w centrum kraju, 8 st. C na południu i południowym zachodzie. Najcieplej będzie lokalnie na Podkarpaciu, tam do 11 st. C.
Weekend pod znakiem chmur i umiarkowanych temperatur
W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowych oraz na północy okresami wzrastające do dużego - wskazuje IMGW. Termometry wskażą ok. 5 st. C na północnym wschodzie, ok. 7 st. C w centrum, do 11 st. C na południu i zachodzie.
W sobotę zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. W centrum kraju i na południowym wschodzie możliwe rozpogodzenia. Słabe opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie i na północy Polski. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 7 st. C. Wyższe wartości miejscami na krańcach południowo-wschodnich, tam ok. 10 st. C.
W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy kraju słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 2 st. C do 6 st. C. Cieplej będzie na południu kraju, ok. 8 st. C. Jednak najcieplej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, tam nawet 12 st. C.
Jeszcze w grudniu czeka nas powrót zimy?
Choć w najbliższych kilku dniach nie należy spodziewać się opadów śniegu, to niewykluczone, że aura zmieni się tuż przed świętami. Jak wskazuje serwis TwojaPogoda.pl - między 24 a 27 grudnia deszcz zacznie przechodzić w śnieg.
"Najczęściej modele wskazują, że śnieg spadnie na wschodzie, południu i w centrum kraju, a zupełnie nie pokazują go na zachodzie i północnym zachodzie. Pokrywa śnieżna miałaby osiągać od 1 do 5 cm, tylko na pogórzu i w górach powyżej 5-10 cm" - czytamy w TwojaPogda.pl.