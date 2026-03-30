Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, jedynie w centrum i na północnym wschodzie możliwe przejaśnienia. Na zachodzie i południowym wschodzie kraju opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Z kolei na zachodzie kraju mogą pojawić się burze i opady krupy śnieżnej - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 6 st. C nad morzem, ok. 11 st. C w centrum, do 13 st. C na wschodzie.

We wtorek przeważnie zachmurzenie duże, lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Słabe i przelotne opady deszczu niewykluczone na zachodzie i na południu kraju. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w górach o około 5 cm.

Termometry wskażą od 6 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów, ok. 9 st. C w centrum, do 12 st. C na wschodzie.

W środę powinno być pogodniej, jedynie na południowym wschodzie prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 7 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, do 13 st. C w centrum i na południu Polski - wskazuje IMGW.

W czwartek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże, tam również okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 7 st. C na południowym wschodzie do 13 st. C w centrum i na zachodzie.

W piątek przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu możliwe na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura powietrza wyniesie od 5 st. C w rejonach podgórskich Karpat, ok. 7 st. C na południowym wschodzie. Wyższe wartości, bo do 13 st. C na zachodzie.

W weekend odczujemy ocieplenie?

W sobotę zachmurzenie na wschodzie i południu oraz w centrum małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tam również możliwe przelotne opady deszczu - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 14 st. C na zachodzie i południu, do 16 st. C w centrum i na wschodzie Polski.

W niedzielę na ogół zachmurzenie duże, ponadto w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 st. C nad morzem, ok. 15 st. C na wschodzie, a najcieplej, bo do 18 st. C na południu i zachodzie.

