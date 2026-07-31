Odwołują wyjazdy do sanatoriów. Problem narasta

Z wyjazdu do sanatorium na Narodowy Fundusz Zdrowia rezygnuje ponad 134 tysiące osób rocznie. Rzecz jasna w wielu przypadkach przyczyny rezygnacji związane są z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia lub wypadkiem losowym, ale nie brakuje sytuacji, kiedy kuracjusze po prostu rozmyślają się bez konkretnego powodu.

Dużą liczbę rezygnacji z wyjazdu można zauważyć zwłaszcza w okresie zimowym. Wówczas m.in. do łódzkiego NFZ codziennie zgłasza się 60-70 osób, które nie chcą lub nie mogą wyjechać na zaplanowaną wcześniej kurację do sanatorium. Powody rezygnacji są różne: konieczność palenia w piecu, opiekowania się bliskimi, wizyta u specjalisty, wykupiona wycieczka do ciepłych krajów, brak basenu w sanatorium. Seniorzy narzekają wówczas także na zbyt krótki dzień i mrozy.

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Problem w tym, że wiele osób odsyła skierowania do uzdrowiska tak późno, że nikt już nie może z nich skorzystać. NFZ regularnie przypomina, że w przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie NFZ oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania.

Oceny zasadności rezygnacji dokonana zostanie na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia pacjenta oraz przedstawionej dokumentacji medycznej. "Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia" - informuje NFZ w Łodzi.

I dodaje, że oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in.: z powodu nagłego wypadku losowego, choroby świadczeniobiorcy (np. pobyt w szpitalu), szczególnie ważnej sytuacji rodzinnej lub życiowej, zaplanowanej po złożeniu a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania (np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych).

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Jednym z opiniowanych i proponowanych nowych rozwiązań jest wprowadzenie karencji dla osób, które bezpodstawnie rezygnują z wyjazdu do sanatorium Wojciech Strozyk East News

Będzie nowa kara za odwołanie wyjazdu do sanatorium?

Za nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe pacjentom nie grożą żadne konsekwencje oprócz tego, że kolejka i ewentualny przydział do sanatorium przepadają.

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zastanawiają się nad efektywniejszym mechanizmem, który miałby na celu zdyscyplinowanie osób najpierw decydujących się na wyjazd do sanatorium, a następnie rezygnujących z niego w ostatniej chwili bez przyczyny.

"Zarówno uzdrowiska, jak i NFZ podkreślają, że tzw. niedojazdy, czyli sytuacje, kiedy pacjenci nie dojeżdżają na wyznaczony turnus, są ogromnym problemem. Z najnowszych danych resortu zdrowia wynika, że w ciągu trzech lat (lata 2023-2025) uzdrowiska straciły na niedojazdach ponad 158 mln zł" - wskazuje "Fakt".

"Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przyczyny rezygnacji pacjentów z leczenia są różne i nie zawsze medycznie uzasadnione, m.in. preferowanie uzdrowisk położonych nad morzem; zainteresowanie leczeniem wyłącznie w okresie wakacji (...) W przypadku leczenia uzdrowiskowego trudną do zaakceptowania normą są sytuacje, gdy pacjenci wnioskują, a nawet żądają zmiany terminu/ miejsca leczenia, z uwagi na okoliczności inne niż medyczne, pomijając aspekt medyczny (wskazania medyczne), który jest podstawowym kryterium kwalifikacji doleczenia" - wskazywał listopadzie 2025 roku w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Jednym z opiniowanych i proponowanych nowych rozwiązań jest wprowadzenie karencji dla osób, które bezpodstawnie rezygnują z wyjazdu do sanatorium.

"Jeśli kuracjusz nie stawi się na turnusie i nie poinformuje o tym wcześniej NFZ - minimum 12-miesięczny okres karencji. To by oznaczało, że następne skierowanie taki pacjent mógłby złożyć dopiero po roku licząc od dnia zakończenia turnusu leczenia uzdrowiskowego, którego nie zrealizował" - czytamy w serwisie fakt.pl

Na razie jednak nie wiadomo, kiedy i w jakim kształcie nowe, dyscyplinujące przepisy mogłyby wejść w życie.

Roczny zakaz za odwołanie sanatorium – jesteś za? Tak Tak, ale tylko przy nieuzasadnionej rezygnacji Nie Nie mam zdania Zagłosuj

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