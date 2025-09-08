Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, ale od wschodu z postępującymi rozpogodzeniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, na południu kraju i na zachodzie Polski również burze. Prognozowana suma opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 25 mm, punktowo 30 mm - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą od 22 st. C na zachodzie do 27 st. C na wschodzie. Niższe wartości w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu, tam od 19 st. C do 21 st. C.

We wtorek zachmurzenie na ogół umiarkowane, wzrastające do dużego. Na rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy północy kraju. Nadal liczne, przelotne opady deszczu, na południu również burze. Lokalnie może pojawić się grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C do 24 st. C - prognozuje IMGW.

W środę zdecydowanie więcej chmur, jedynie na północy możliwe lokalne przejaśnienia. Na północnym wschodzie pojawią się burze. Najwięcej przelotnych opadów pojawi się na wschodzie Polski i w rejonach podgórskich. Na termometrach od 21 st. C do 25 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 19 st. C do 21 st. C.

W nocy z środy na czwartek nad zachodnią część kraju nasunie się strefa opadów deszczu, które okresami będą miały natężenie umiarkowane lub silne - czytamy na imgw.pl.

We czwartek utrzyma się duże zachmurzenie, a od zachodu w kierunku wschodnim przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Na południu lokalnie burze. W niektórych regionach odczujemy ochłodzenie, bowiem na północnym zachodzie i w centrum Polski będzie od 17 st. C do 21 st. C, na krańcach wschodnich do 27 st. C, a na pozostałym obszarze od 22 st. C do 26 st. C.

W piątek od zachodu zauważalne rozpogodzenie. Przelotne opady deszczu w centrum, na wschodzie, na Pomorzu Zachodnim, na południu także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C do 25 st. C. Niższe wartości odnotujemy na północnym wschodzie, wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz na wybrzeżu, tam od 19 st. C do 21 st. C - wynika z prognozy IMGW.

Weekend na ogół pochmurny i deszczowy

W sobotę zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Przejaśnienia możliwe jedynie na północy, natomiast na południu zagrzmi. Na termometrach od 17 st. C do 21 st. C w północno-zachodniej połowie kraju, od 21 st. C do 25 st. C w połowie południowo-wschodniej. Chłodniej w kotlinach sudeckich, tam od 15 st. C do 17 st. C.

W niedzielę nadal duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze. Rozpogodzenia możliwe jedynie na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C do 20 st. C na przeważającym obszarze kraju. Odrobinę cieplej na południowym wschodzie i wschodzie, tam od 21 st. C do 23 st. C.

