Uwaga na wadliwy dzbanek termiczny z Biedronki

Sieć Biedronka w najnowszym alercie informuje, że z oferty sprzedażowej wycofano produkt w postaci dzbanka termicznego. Decyzję o wycofaniu podjęto po wykryciu wady konstrukcyjnej produktu. Sieć nie wskazuje jednak, na czym polega wspomniana wada konstrukcyjna.

"Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie użytkowania niezgodnego produktu przez konsumentów" - czytamy w komunikacie Biedronki.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Dzbanek termiczny

Numer partii: 017/26

Model: KWST25070703

Biedronka apeluje do konsumentów

Osoby posiadające dzbanek termiczny opisany w komunikacie nie powinny go używać. Wadliwy produkt należy zwrócić do sklepu Biedronka celem odzyskania należności.

"Nomada". W Chinach to normalne? "Byłam kochanką i nie wiedziałam" INTERIA.PL