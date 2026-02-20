Biedronka apeluje o pilny zwrot. Doszło do poważnej pomyłki. Nie używaj

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Biedronka wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. "W związku z wykryciem wady konstrukcyjnej produktu podjęliśmy decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii" - informuje Biedronka i apeluje o zwrot wadliwego artykułu.

Logo sieci sklepów Biedronka z wizerunkiem uśmiechniętej biedronki oraz napisem „Codziennie niskie ceny” umieszczone na tle białego nieba i częściowo pokryte śniegiem.
Biedronka wydała komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedażyArtur SzczepanskiReporter

Uwaga na wadliwy dzbanek termiczny z Biedronki

Sieć Biedronka w najnowszym alercie informuje, że z oferty sprzedażowej wycofano produkt w postaci dzbanka termicznego. Decyzję o wycofaniu podjęto po wykryciu wady konstrukcyjnej produktu. Sieć nie wskazuje jednak, na czym polega wspomniana wada konstrukcyjna.

"Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie użytkowania niezgodnego produktu przez konsumentów" - czytamy w komunikacie Biedronki.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Dzbanek termiczny

Numer partii: 017/26

Model: KWST25070703

Biedronka apeluje do konsumentów

Osoby posiadające dzbanek termiczny opisany w komunikacie nie powinny go używać. Wadliwy produkt należy zwrócić do sklepu Biedronka celem odzyskania należności.

