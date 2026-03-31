Pstrąg łososiowy wycofany ze sklepów Biedronki. Zawiera groźną bakterię

GIS informuje, że ze sklepów sieci Biedronka pilnie wycofano produkt w postaci pstrąga łososiowego wędzonego na zimno. W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterię Listeria monocytogenes w jednej z pięciu próbek wskazanego produktu.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pstrąg tęczowy łososiowy wędzony na zimno, MARINERO, 100.0 g

Numer partii: 510794

Termin przydatności do spożycia: 08.04.2026

Kod kreskowy: 5900335027794

Producent: Koral S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 32081801 WE

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Firma Koral wdrożyła procedurę wycofania z rynku zanieczyszczonej bakterią partii pstrąga i poinformowała jednostkę certyfikującą standard IFS Food o zaistniałym wycofaniu. Z kolei dystrybutor tj. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna we współpracy z producentem produktu rozpoczął procedurę wycofania produktu ze sklepów i magazynów - wskazuje GIS.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kołobrzegu nadzorujący producenta, zalecił wycofanie produktu z rynku oraz jego utylizację.

GIS apeluje do konsumentów

Konsumenci posiadający pstrąga opisanego w ostrzeżeniu, nie powinni go spożywać. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

