Biedronka pilnie wycofuje żywność ze sprzedaży. Zawiera groźną bakterię

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, które dotyczy pilnego wycofania ze sprzedaży pstrąga łososiowego wędzonego na zimno, sprzedawanego w sieci sklepów Biedronka. W partii produktu wykryto obecności bakterii Listeria monocytogenes.

Biedronka wycofuje ze sprzedaży pstrąga wędzonego na zimno

Pstrąg łososiowy wycofany ze sklepów Biedronki. Zawiera groźną bakterię

GIS informuje, że ze sklepów sieci Biedronka pilnie wycofano produkt w postaci pstrąga łososiowego wędzonego na zimno. W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterię Listeria monocytogenes w jednej z pięciu próbek wskazanego produktu.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pstrąg tęczowy łososiowy wędzony na zimno, MARINERO, 100.0 g

Numer partii: 510794

Termin przydatności do spożycia: 08.04.2026

Kod kreskowy: 5900335027794

Producent: Koral S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 32081801 WE

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Firma Koral wdrożyła procedurę wycofania z rynku zanieczyszczonej bakterią partii pstrąga i poinformowała jednostkę certyfikującą standard IFS Food o zaistniałym wycofaniu. Z kolei dystrybutor tj. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna we współpracy z producentem produktu rozpoczął procedurę wycofania produktu ze sklepów i magazynów - wskazuje GIS.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kołobrzegu nadzorujący producenta, zalecił wycofanie produktu z rynku oraz jego utylizację.

GIS apeluje do konsumentów

Konsumenci posiadający pstrąga opisanego w ostrzeżeniu, nie powinni go spożywać. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

