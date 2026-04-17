Czym są mobilne outlety Biedronki?

Sieć Biedronka już kilka lat temu zdecydowała na uruchomienie swoich mobilnych punktów sprzedaży w postaci ciężarówek jeżdżących po całej Polsce, które oferują produkty w atrakcyjnych cenach.

- Podobnie jak w poprzednich latach, sieć sklepów Biedronka również w tym roku umożliwi klientom wygodne zakupy niezbędnych produktów przemysłowych w atrakcyjnych cenach dostępnych w mobilnych outletach Biedronki. Przyczepy wyprzedażowe to innowacyjna, mobilna formuła sprzedaży zapewniająca jeszcze szerszy dostęp do art. non-food oraz tekstyliów w cenie niższej nawet o 50 proc. - poinformował Interię Jacek Regimowicz, kierownik operacji i sprzedaży w sieci Biedronka.

- Klienci mogą znaleźć tam szeroki wybór pełnowartościowych produktów przemysłowych, m.in. takie jak tekstylia, sprzęt AGD, obuwie, narzędzia ręczne, zabawki, akcesoria kuchenne, pościele, kołdry czy poduszki. Naczepy wyprzedażowe mają powierzchnię ok. 100 metrów kwadratowych i pomieszczą aż 15 palet towaru, a średnia liczba artykułów wynosi około 2500 - 3000 produktów. By maksymalnie zwiększyć komfort zakupów, przyczepy wyposażone są w terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą, a także klimatyzację" - dodaje Jacek Regimowicz.

Ciężarówki z szyldem Biedronki i przecenionymi produktami pojawią się w wielu miejscowościach w Polsce

Gdzie pojawią się ciężarówki Biedronki z przecenionymi produktami?

Mobilne outlety sieci Biedronka ponownie ruszają w Polskę - poinformowało biuro prasowe sieci. Pojazdy ciężarowe z logo Outlet Truck Biedronki pojawią się w niemal 100 miejscowościach - dodano w komunikacie przesłanym do naszej redakcji.

Tutaj w najbliższych tygodniach zawitają mobilne outety Biedronki:

Wiśniowa, ul. Wiśniowa 74 - do 20.04.2026;

Tarnów, Romanowicza - do 21.04.2026;

Bochnia, ul. Krzeczowska - do 21.04.2026;

Sławków, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 22 - do 26.04.2026;

Strumień, ul. Młyńska 4 - do 19.04.2026;

Bytom, ul. Sandomierska - do 19.04.2026;

Zator, ul. Juliusza Słowackiego 1 - do 27.04.2026;

Alwernia, ul. A. Mickiewicza 15a - do 25.04.2026;

Sosnowiec, ul. Grenadierów - do 20.04.2026;

Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 72 - do 20.04.2026;

Wielbark, ul. M. Kopernika 27b - do 25.04.2026;

Wysokie Mazowieckie, Al. Niepodległości - do 3.05.2026;

Gorzów, ul. Żwirowa 25 - do 18.04.2026;

Szczecin, ul. Janickiego 24 - do 18.04.2026;

Nowy Targ, ul. Lotników 4 - do 4.05.2026;

Kraków, ul. Tadeusza Połomskiego 14 - do 4.05.2026;

Tychy, ul. Zwierzyniecka - do 26.04.2026;

Zabrze, ul. Legnicka - do 26.04.2026;

Złotów, ul. Słoneczna - do 21.04.2026;

Sępólno, ul. T. Kościuszki - do 21.04.2026;

Goleniów, ul. Wojska Polskiego - do 21.04.2026;

Białogard, ul. Mickiewicza - do 21.04.2026;

Słupsk, ul. Szczecińska - do 21.04.2026;

Cybinka, ul. Krośnieńska 1 - od 20.04 do 26.04.2026;

Szczecin, ul. Walecznych 64 - od 20.04 do 26.04.2026;

Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 30 - od 21.04 do 11.05.2026;

Racibórz, ul. Pracy - od 21.04 do 2.05.2026;

Tarnowskie Góry, ul. Janasa - od 21.04 do 2.05.2026;

Dąbrowa Górnicza, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 24 - od 22.04 do4.05.2026;

Czechowice Dziedzice, ul. Legionów 90 - od 22.04 do4.05.2026;

Słupsk, ul. Kilińskiego - od 22.04 do 28.04.2026;

Lębork, ul. Armii Wojska Polskiego - od 22.04.2026 do 28.04.2026;

Karlino, ul. Koszalińska - od 22.04 do 28.04.2026;

Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy - od 22.04 do 28.04.2026;

Rewal, ul. Topolowa - od 22.04 do 28.04.2026;

Kostrzyn n/Odrą, ul. Niepodległości 9 - od 27.04 do 2.05.2026;

Szamotuły, ul. Zamkowa 9 - od 27.04 do 2.05.2026;

Oświęcim, ul. Chemików 1 - od 28.04 do 11.05.2026;

Michałowice, ul. Krakowska 247 - od 28.04 do 16.05.2026;

Katowice, ul. Kijowska - od 28.04 do 10.05.2026;

Pyskowice, ul. Toszecka - od 28.04 do 10.05.2026;

Ustronie Morskie, ul. Kolejowa - od 29.04 do 5.05.2026;

Ustka, ul. Słupska - od 29.04 do 5.05.2026;

Barwice, Barwice - od 29.04 do 5.05.2026;

Czarne, ul. Szczecinecka - od 29.04 do 5.05.2026;

Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy - od 29.04 do 5.05.2026.

