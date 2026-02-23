Uwaga na cebulę z kadmem

Sieć Biedronka w najnowszym komunikacie ostrzega przed spożywaniem cebuli ze zbyt dużą zawartością kadmu. Warzywo sprzedawane było w sklepach sieci Biedronka i rozpoczęto właśnie proces jego wycofania ze sprzedaży.

Biedronka wskazuje, że "Onix Sp. z o.o. informuje o wycofaniu z obrotu partii produktu: Cebula czerwona 0,5kg opak. Biedronka, kraj pochodzenia: Polska, numery partii: 03/6; 03/7; 04/1; 04/2; 04/3; 04/4; 04/5; 04/6; 04/7; 05/1".

"W związku ze stwierdzoną niezgodnością (przekroczenie dopuszczalnego poziomu obecności kadmu w partii produktu 04/7 podjęliśmy decyzję o wycofaniu z obrotu w/w partii. Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - czytamy w komunikacie Biedronki.

Sieć sklepów Biedronka wydała najnowszy, pilny komunikat ws. produktu spożywczego, który wycofano ze sprzedaży 123RF/PICSEL

Biedronka apeluje do klientów

Osoby posiadające cebulę wskazaną w komunikacie pod żadnym pozorem nie powinny jej spożywać. Warzywo należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione.

"Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji numeru partii produktu) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu" - brzmi komunikat.

