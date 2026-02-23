Biedronka z pilnym ostrzeżeniem ws. cebuli. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Sieć sklepów Biedronka wydała najnowszy, pilny komunikat ws. produktu spożywczego, który wycofano ze sprzedaży. Mowa o cebuli, która znika ze sklepów z uwagi na przekroczenie w tym warzywie dopuszczalnego poziomu obecności kadmu. "Produktu nie należy spożywać" - apeluje Biedronka.
Uwaga na cebulę z kadmem
Sieć Biedronka w najnowszym komunikacie ostrzega przed spożywaniem cebuli ze zbyt dużą zawartością kadmu. Warzywo sprzedawane było w sklepach sieci Biedronka i rozpoczęto właśnie proces jego wycofania ze sprzedaży.
Biedronka wskazuje, że "Onix Sp. z o.o. informuje o wycofaniu z obrotu partii produktu: Cebula czerwona 0,5kg opak. Biedronka, kraj pochodzenia: Polska, numery partii: 03/6; 03/7; 04/1; 04/2; 04/3; 04/4; 04/5; 04/6; 04/7; 05/1".
"W związku ze stwierdzoną niezgodnością (przekroczenie dopuszczalnego poziomu obecności kadmu w partii produktu 04/7 podjęliśmy decyzję o wycofaniu z obrotu w/w partii. Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - czytamy w komunikacie Biedronki.
Biedronka apeluje do klientów
Osoby posiadające cebulę wskazaną w komunikacie pod żadnym pozorem nie powinny jej spożywać. Warzywo należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione.
"Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji numeru partii produktu) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu" - brzmi komunikat.
