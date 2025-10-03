Seniorzy z biletem za 1 zł

W dniu 20 października br., w Europejski Dzień Seniora, każda osoba, która ukończyła 60 lat, będzie mogła skorzystać z przejazdu pociągiem PKP Intercity na podstawie promocyjnego biletu za jedyne 1 zł.

Jak wyjaśnia przewoźnik - promocja obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej w klasie 2., we wszystkich pociągach przewoźnika, w tym w pociągach Pendolino. Należy jednak pamiętać, że na przejazd w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi trzeba kupić rezerwację miejsca w pełnej wysokości.

W związku z powyższym, promocyjne bilety w cenie 1 zł nie obowiązują w 1. klasie i przy połączeniach zagranicznych.

Gdzie kupić promocyjny bilet?

Sprzedaż biletów dla seniorów za 1 zł rozpoczęła się 1 października. Promocyjne bilety dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży. Można kupić je w kasie biletowej, biletomacie, u konduktora w pociągu, poprzez stronę internetową oraz w aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Kupując bilet online, wystarczy wybrać w polu wyboru przysługującej ulgi "Promocja - Podróż za złotówkę dla Seniora (20 października)" wówczas cena biletu będzie wynosiła 1 zł.

"Jest to dobra okazja, aby seniorzy mogli wybrać się w podróż do rodziny i znajomych, czy zwiedzić różne zakątki Polski" - zachęca PKP Intercity w komunikacie.

