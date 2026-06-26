Boczek z bardzo groźną bakterią. Carrefour ostrzega klientów. Nie spożywaj
Sieć Carrefour wydała komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży boczku. W produkcie wykryto obecność groźnej bakterii Listerii monocytogenes. Spożycie żywności zanieczyszczonej taką bakterią może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.
Uwaga na boczek z groźną bakterią
Przedstawiciele sieci sklepów Carrefour informują o wycofaniu ze sprzedaży produktu w postaci "Simpl Boczek 150 g" w związku ze stwierdzoną w nim niezgodnością mikrobiologiczną - mowa o obecności w artykule Listerii monocytogenes. Spożycie produktu zanieczyszczonego wspomnianą bakterią, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: SIMPL BOCZEK 150g
Producent: OLIVIER AND CO SP.Z O.O.
Kod kreskowy: 5905784328911
Numer weterynaryjny zakładu: FR 54.265.024 CE
Nr partii: 149
Termin przydatności: 07.08.202
Kilka dni temu sieć Carrefour informowała o o wycofaniu ze swoich sklepów dwóch innych produktów spożywczych - szynki i sera. W tych artykułach spożywczych również stwierdzono wówczas obecność groźnej bakterii - Listerii monocytogenes.
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Carrefour apeluje do konsumentów
Konsumenci, którzy posiadają boczek opisany w ostrzeżeniu, nie powinni go spożywać pod żadnym pozorem.
Klienci proszeni są o zgłoszenie się do sklepu Carrefour z produktem i paragonem do dnia 07.08.2026 włącznie w celu zwrotu należności - poinformowała sieć.
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